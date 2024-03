La tremenda crítica del Dibu Martínez a La Bombonera que abrió un debate

Dibu-Boca.jpg

Otras frases del Dibu

En la entrevista, Martínez habló del respeto que impone ser campeón del mundo tras el título obtenido en el certamen ecuménico celebrado en Qatar durante 2022: "Nos respetan un poco más a la hora de jugar, porque los equipos cada vez se meten más atrás contra nosotros, no nos quieren dejar espacios, no nos quieren presionar arriba y, al no presionarnos arriba, no encontramos espacios entre líneas tan fácil. Nos cuesta generar un poco más de juego, pero teniendo a Leo, que rompe siempre dos o tres jugadores, siempre encontramos el gol".

Y agregó: "Pero yo no vi ni en el Mundial una selección que nos fuera hombre a hombre por toda la cancha. El que más nos presionó fue Australia, mirá lo que te digo. Pero después Croacia, Francia, Holanda siempre nos respetaron muchísimo.