La tremenda pelea del Tata Martino con un periodista mexicano en Miami

El Inter de Miami del Tata Martino volvió a caer frente al Charlotte FC por 1 a 0 y en conferencia de prensa algunos periodistas se mostraron al acecho para aprovechar la situación y propiaciarle algunos golpes bajos. Por lo que el técnico argentino no se mostró para nada contento con la situación.

Tras finalizar el torneo con una derrota para el Inter Miami , el Tata Martino debió afrontar los micrófonos para hablar sobre el transcurso del partido y tratar de explicarle a los hinchas la razón por la que el equipo no logró imponerse.

Sin embargo, se topó con un periodista méxicano que se mostró filoso a la hora de cuestionar el desempeño del equipo en el torneo: "¿Considera un fracaso la participación del equipo en el torneo? Con grandes estrellas, lo trajeron a usted para levantar, no solamente para competir. La afición exige que ustedes debían estar entre los primeros lugares".

Tata Martino-Inter Miami.mp4

Pero eso no fue todo, ya que el periodista no temió a la hora de exponer que su pregunta tenía algo de rencor respecto a lo que sucedió con el Tata Martino en México, en donde tuvo el 67% de efectividad pero no logró superar la fase de grupo en el Mundial de Qatar: "En México dicen que el equipo juega mejor con Jaime Lozano que con usted".

Tras notar el dolor latente del periodista por la eliminación de la Selección, el técnico trató te tomarse con calma la situación para no entrar en la pelea que el periodista quería: "Uh, vino con todo, con los tapones de punta usted esta noche. Usted no es mexicano, ¿no?”.

Tata-Martino-Inter-Miami.jpg

“Si juega mejor la selección de México bienvenido sea, significa que ha sido para bien y por supuesto que las comparaciones no sé si habría que hacerlas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso que empezó y que termine en buena forma", opinó el Tata Martino con altura y sin ánimos de darle el gusto.

Pese a responderle lo mencionado a la selección de México, advirtiendo la malicia en sus palabras, eligió no contestar lo relacionado al Inter Miami: "Vamos a otro, me falta mucho el respeto usted a mi, por ser un hombre grande demasiado".