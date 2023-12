La triste revelación sobre la salud de Michael Schumacher

"Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser. Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1", expresó Todt en una entrevista con L'Equipe.