La vicepresidente de Rosario Central se cansó de las críticas a Di María y lanzó una fuerte frase que llamó la atención

El título recibido por parte de AFA sigue dando que hablar y genera un sinfín de críticas para el elenco rosarino. Cuál fue la frase de la vice.

En medio del desenlace del torneo Clausura con la impactante victoria de Racing ante River en el Cilindro de Avellaneda continúan los coletazos del polémico título que sumó a sus filas Rosario Central por la propuesta que hizo el Consejo Directivo de la AFA. En las últimas horas tanto el presidente de la institución Gonzalo Belloso como la vice y esposa Carolina Cristinziano.

“Gracias jugadores, CT y pueblo canalla! ¡Un año entero ganando! Vamos por más”, escribió Belloso en sus redes sociales tras la eliminación en manos de Estudiantes de La Plata y sumó: "Gracias por volver y cumplir en salir campeón".

Más tarde la vice abrió su red social y lanzó un duro posteo donde defendió al campeón del mundo por las críticas: "Gracias por volver a tu amado club. Vos sí que nos diste la Copa del Mundo y estás acá en Argentina donde no muchos vienen". En su relato agregó detalles: "(En) Este tiempo estando cerca pude experimentar lo que han soportado vos y tu familia durante toda tu carrera. Aprendí que nada los detiene. Todo los fortalece. Vamos juntos siempre por más. ¡¡¡Vamos Central!!!".

Cristianzano-Posteo Di María

Junto al escrito la mandataria sumó también dos imágenes: una disfrutando el título recibido en una oficina de Puerto Madero por parte de AFA, mientras que en el otro se lo ve besando la Copa del Mundo obtenida en 2022.

Juan Sebastián Verón no se guardó y publicó una fuerte frase en sus redes tras la victoria ante Rosario Central

La tensión escaló en torno a la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar como nuevo campeón en el fútbol argentino a Rosario Central, en una actitud inesperada que sorprendió a propios y extraños. Fue el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón quien declaró en contra del título entregado por la dirigencia del fútbol doméstico.

Luego de que el Pincha le gane por 1-0 en el Gigante de Arroyito y lo elimine del torneo clausura, la Brujita lanzó un sugerente mensaje en las redes sociales con una frase icónica del expresidente del club Mario Mangano. "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno", soltó.

"Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones, sumó en su porteo.