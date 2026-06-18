Las 10 leyendas de los Mundiales, según el polémico ranking de la BBC: ¿Messi, Maradona o Pelé?

En prestigioso medio hizo un top ten de los jugadores más determinantes en la historia de la Copa del Mundo . Y hay polémica.

El ranking de la BBC de las 10 leyendas de los Mundiales

En medio del Mundial 2026 , resurge un debate histórico, permanente y difícil de definir: ¿quiénes son las máximas leyendas en la Copa del Mundo? Buscando fijar posición, la BBC elaboró su propio top ten que, obviamente, genera polémica . El ranking, hecho por el periodista Alex Bysouth, incluye figuras de la talla de Lionel Messi , Diego Maradona y Pelé .

Sin embargo, también suma a un futbolista inglés envuelto en una controversia y deja afuera a Cristiano Ronaldo . En este caso, la decisión tiene cierta lógica, ya que el portugués nunca logró trasladar a los mundiales su impactante carrera en clubes.

A continuación, los 10 jugadores más determinantes en la historia de los mundiales según la BBC .

10) Sir Geoff Hurst (Inglaterra), campeón del Mundial 66

gol Hurst, autor del famoso "gol fantasma" en Inglaterra 1966.

Autor de uno de los goles más polémicos en las copas del mundo. Geoffrey Hurst marcó un triplete en la final en la que Inglaterra se impuso 4-2 ante Alemania en el viejo y mítico estadio de Wembley, en 1966. Pero uno de los tantos sigue dando que hablar.

El “10” inglés sacó un derechazo que dio en el travesaño y picó justo detrás del arquero alemán Hans Tilkowski. Pese a que la pelota nunca cruzó la línea, el árbitro suizo Gottfried Dienst lo convalidó y los locales pasaron a ganar 3-2. Desde entonces, se lo conoce como el “gol fantasma”.

Por 56 años fue el único futbolista en marcar un hat-trick en la final de un Mundial, hasta que Mbappé igualó esa hazaña con sus tres goles en la definición entre Argentina y Francia en Qatar 2022.

9) Cafú (Brasil), bicampeón en 1994 y 2002

cafu El defensor fue el capitán de la selección brasileña que logró el título en 2002.

El emblemático lateral derecho, que hizo de su juego un símbolo de poder de ataque desde una posición defensiva, levantó la copa en Estados Unidos 1994, venciendo en la final a Italia por penales y cortando una racha de 24 años sin títulos mundiales para Brasil. Cuatro años después, ya afianzado como titular, no pudo repetir al caer en la definición por un categórico 3-0 en Francia 98 ante los locales.

Sin embargo, la historia le dio revancha. En Corea-Japón 2022, siendo capitán y referente, consiguió el quinto Mundial para la verdeamarela, hasta hoy el último título logrado por la selección más ganadora.

8) Paolo Rossi (Italia), ganador del Mundial 1982

Murió Paolo Rossi, una de las figuras de Italia en el Mundial de 1982 Paolo Rossi, una de las figuras de Italia en el Mundial de 1982.

El delantero italiano fue la gran figura en el título que su selección logró en España 82, quedándose con la Bota de Oro por sus seis goles y con el Balón de Oro a figura del torneo. Rossi aportó un hat-trick para eliminar 3-2 a Brasil, una de las máximas favoritas.

Luego, marcó los dos goles de la victoria en semifinales contra Polonia y abrió el marcador cuando Italia se impuso a Alemania Occidental por 3-1 en la final del Bernabéu, haciendo que la azzurra conquiste su primer Mundial desde 1938.

7) Zinadine Zidane (Francia), campeón en 1998

zidane Zidane marcó dos goles en la final ante Brasil en 1998.

El histórico mediocampista de la Juventus y el Real Madrid fue clave para que Francia logre su primer Mundial, con el plus de haberlo hecho ante su gente en 1998. Hijo de inmigrantes argelinos y criado en una zona humilde de Marsella, se consolidó como la cara visible de un elenco multicultural. En la final aportó un doblete con dos cabezazos letales en el 3-0 ante Brasil.

Su temperamento también le jugó en contra. En el propio Mundial de Francia se perdió dos partidos tras ser expulsado en la fase de grupos contra Arabia Saudita. Y en Alemania 2006, siendo la gran figura de su selección y del torneo, mostró su peor cara, con el cabezazo en el pecho a Marco Materazzi en la final en la que su equipo cayó por penales ante Italia. Fue su último partido como profesional.

6) Kylian Mbappé (Francia), ganador del Mundial 2018

mbappe Mbappé, campeón del mundo solo con 17 años.

Caso particular el del delantero del Real Madrid, que es leyenda y presente a la vez. Con apenas 19 años, logró la segunda estrella para la selección de Francia en Rusia 2018. En el camino al título, aportó dos goles ante Argentina y otro en la final del torneo en el 4-2 a Croacia.

Cuatro años después, estuvo a nada de repetir: llegó a la definición de Qatar 2022 y sumó un hat-trick en la vibrante definición ante Argentina, aunque no alcanzó y debió conformarse con el subcampeonato y la Bota de Oro. Ya en el debut en el Mundial 2026, sumó un doblete ante Senegal y llegó a 14 goles en copas del mundo, quedando solo a dos del récord que ahora comparten Messi y el alemán Klose. Por su edad, podría disputar uno o dos mundiales más. Destinado a quedar en los libros.

5) Franz Beckenbauer (Alemania), campeón como jugador y como entrenador

Franz Beckenbauer.jpg Beckenbauer, campeón del mundo como jugador y como entrenador.

Fue una de las tres personas que logró ser campeón del mundo como jugador y como director técnico. Elegante y técnico, el defensor alemán fue subcampeón en 1966 y tercero en 1970. Finalmente, lograría levantar la copa en el torneo que organizó su país en 1974, derrotando en la final a la poderosa Holanda de Cruyff.

Beckenbauer regresaría años después a la selección alemana como entrenador, protagonizando dos finales consecutivas: la derrota 3-2 ante Argentina en México 86 y el triunfo 1-0 también ante la albiceleste en Italia 90, con un penal hasta hoy discutido.

4) Lionel Messi (Argentina), campeón en Qatar 2022

messi copa del mundo.jpg Messi, levantando la copa, el sueño que se hizo realidad.

Cuando todo hacía creer que la gloria se le había escurrido entre las manos, especialmente tras la derrota en la final ante Alemania en Brasil 2014, el crack argentino tuvo su merecido premio en su quinta participación. Qatar 2022 lo encontró en un nivel que ya parecía impensado, siendo el Balón de Oro del torneo.

En su rumbo al título, Messi marcó en todos los partidos de eliminación directa: ante Australia en octavos, frente a Holanda en cuartos, ante Croacia en semis y doblete en la final ante Francia, permitiendo que Argentina sume su tercera estrella.

A sus casi 39 años, lejos de conformarse, el capitán argentino va por más: debutó en el Mundial 2026 con un hat-trick ante Argelia e igualó a Klose como el máximo goleador en la historia de las copas del mundo.

3) Ronaldo (Brasil), ganador en 1994 y 2002

ronaldo Ronaldo, con su llamativo look en Corea-Japón 2002.

El delantero estrella se topó con la gloria muy temprano, ya que con solo 17 años fue parte del plantel de Brasil que se quedó con el título en Estados Unidos 1994, aunque no jugó ni un minuto en ningún partido.

Cuatro años después, ya siendo una figura a escala global, llevó a la verdeamarela hasta la definición del Mundial de Francia, con una dura caída 3-0 ante los locales. Sin embargo, el fútbol le dio otra oportunidad en la siguiente Copa del Mundo de Corea-Japón. Ya recuperado de una grave lesión, el atacante mostró todo su potencial y aportó ocho goles -dos en la final ante Alemania- para que su selección consiga el pentacampeonato.

2) Diego Maradona (Argentina), campeón en 1986

D Maradona.jpg El Diez lideró a la Argentina hacia su segunda estrella.

La del capitán argentino en México 86 pudo haber sido la actuación individual más desequilibrante en la historia del certamen. Maradona llegaba a ese torneo luego de haber tenido una muy mala Copa del Mundo en España 82, donde incluso fue expulsado.

Ya en tierras aztecas, el Diez deslumbró desde el comienzo, con una exquisita definición ante Italia. En cuartos de final llegaría su obra cumbre con dos goles ante Inglaterra: el primero, recordado como “la mano de Dios” y el segundo, desparramando rivales desde la mitad de la cancha hasta casi la línea de gol. Volvió a marcar dos goles en la semifinal contra Bélgica y luego capitaneó a Argentina hacia la victoria frente a Alemania Occidental en la final, cerrando el torneo con cinco goles y otras tantas asistencias.

En Italia 90, con un tobillo maltrecho, fue el símbolo de la albiceleste que llegó hasta la final aunque sin poder repetir ante Alemania. Sus lágrimas son recordadas hasta hoy. Ya en Estados Unidos 94, su historia en los mundiales cerró de la peor manera, con su expulsión en primera ronda por un doping positivo.

1) Pelé (Brasil), ganador en 1958, 1962 y 1970

pelé brasil El mítico delantero es el único futbolista en ganar tres mundiales.

El único futbolista en lograr tres mundiales, todos en distintas décadas. Ocho años después del histórico Maracanazo de Uruguay, el mítico delantero de tan solo 17 años formaría parte de la selección brasileña que conseguiría su primera estrella. Fue en Suecia 1958, donde anotó un triplete en semifinales contra Francia y dos goles más en la victoria de la final frente a los locales.

En el siguiente Mundial de Chile 62, Brasil lograría revalidar el título, aunque Pelé se perdió gran parte del torneo por una lesión tras marcar en el partido inaugural. En Inglaterra 66, la verdeamarela llegaba como bicampeona pero quedó eliminada en primera ronda, con el delantero sufriendo duras faltas y prometiendo que no volvería a participar en el certamen.

Sin embargo, el atacante del Santos regresaría para México 70, donde desplegó su mejor versión. En el triunfo 4-1 ante Italia en la final, marcó uno de los tantos con un cabezazo espectacular y asistió en otros dos.