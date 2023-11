Las 3 grandes bombas que le tiró Pergolini al Boca de Riquelme

Las críticas de Mario Pergolini a Juan Román Riquelme

Las 5 bombas de Pergolini a Riquelme - Olé - Google Chrome 2023-11-24 16-41-04.mp4 Mario Pergolini habló sobre la gestión de Riquelme

En primer lugar, habló sobre el personalismo y la falta de autocrítica, diciendo "la verdad que a mí me asombra la falta de autocrítica de Román. Que no vea o que crea que todo es una campaña en contra de él. O que nadie vea todo lo bueno que hizo. Me parece muy personalista. Boca trasciende cualquiera de las personas. Yo entiendo que hay gente que lo ama. La verdad que muy autorreferencial. No escucha a nadie".