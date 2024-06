Las dos bombas en contra que recibió Mascherano: los dos jugadores estrella que no irán a los Juegos Olímpicos

El entrenador de la Selección argentina Sub 23 recibió la baja de un jugador que no fue autorizado por su club. Otro futbolista de la elite, tampoco iría a los Juegos.

La Selección argentina Sub 23, entrenada por el ex jugador Javier Mascherano , empieza a definir con qué jugadores podrá contar para intentar conseguir el título en la los Juegos Olímpicos que se disputarán en Francia a partir del 26 de julio (con algunas disciplinas comenzando hasta dos días antes) y culminará el domingo 11 de agosto.

Más allá del listado de futbolista que pueda entregar el entrenador para convocar pensando en la cita olímpica, la decisión de los clubes influye en su totalidad para saber cuál es el material que tendrá para batallar por el título. Es que por reglamento los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas a las distintas selecciones -por ser un torneo que no organiza FIFA-, a pesar de lo que significa emocionalmente vestir la camiseta que representa a su país.

Y en esta decisión que no corresponde directamente al futbolista ni tampoco al entrenador de la Albiceleste, el equipo tendrá bajas de vital importancia para lograr el salto de calidad a la Selección y así posicionarse como favorita. Con el paso de los días los clubes van comunicando sus decisiones con respecto a ceder.

Garnacho-Selección.jpg

Argentina recibió un revés para el plantel. En las últimas horas el Manchester United tomó una firme postura con respecto a Alejandro Garnacho, quien en los últimos partidos tuvo un rol protagónico siendo autor de un tanto y responsable de la victoria 2-1 ante su clásico rival Manchester City por FA Cup. El elenco rojo de la capital inglesa decidió no ceder al futbolista de 19 años para el certamen.

Sin embargo, el jugador podrá estar en los amistosos ante Ecuador y Guatemala que disputará la Selección mayor, donde fue convocado por el entrenador campeón de mundo Lionel Scaloni.

Qué pasará con Enzo Fernández

El mediocampista de 23 años Enzo Fernández que rápidamente se ganó la titularidad y confianza del entrenador Scaloni, siendo clave en el funcionamiento que rozó la perfección en la Copa del Mundo 2022, es otro por los que Masche espera confirmaciones para terminar de diagramar el equipo. Es que el Chelsea tiene la última palabra y deberá tomar una decisión sobre la presencia del futbolista.

"Me entusiasma la idea de estar en los Juegos Olímpicos, quiero estar. Le dije a Mascherano que quiero ir. Ojalá me dejen ir", dijo el futbolista tras arribar a suelo argentino para sumarse al plantel mayor que disputará los amistosos, aunque la situación parece compleja y los Blues no cederian al jugador. Ante la posibilidad de poder llevar tres jugadores con más de 23 años a los JJOO, Dibu Martínez también fue tentado y espera por la decisión de Aston Villa.