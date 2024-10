Las durísimas frases de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca, el DT de Chile

Es que el Rey Arturo siempre se mostró picante a la hora de hablar, y nunca le pesó a quien se refería, sin importar si fuese un compañero, un rival, un entrenador o el mejor jugador del mundo (habló mal de Messi en algunas oportunidades). En este caso, en un nuevo enfrentamiento mediático, el mediocampista de Colo Colo se refirió al entrenador de la Roja, el argentino Ricardo Gareca, y no con buenas intenciones.

El futbolista de 37 años se refirió a la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, como local ante la Verdeamarela y visitante de Colombia, y destacó que “el Huaso (por Mauricio Isla), Charles (Aranguiz) y Marcelo (Díaz) también deberían estar”. Además, agregó: “La Selección nos necesita”.

Con respecto a Gareca, fue contundente. “No podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgás a quedar fuera de otro Mundial. Me gustaría que los periodistas se enojaran. ¿Por qué ustedes no dicen lo que pasa? Las cosas están mal, todos lo saben y eso me molesta mucho”, manifestó.

El jugador que viene de quedar eliminado contra River en la Copa Libertadores reveló cómo es su comunicación con el Tigre y deslizó que “hubo una charla de cinco minutos y nunca más”. En tanto, añadió: “Ojalá nos vaya bien, pero veo complicado que podamos sacar un punto en estos dos partidos”.

El director técnico argentino asumió a comienzos de este año y los resultados no fueron buenos. En las Eliminatorias Sudamericanas está en el noveno lugar de la tabla de posiciones, con cinco puntos, solo delante de Perú (tiene tres unidades) y fuera de la zona de clasificación para el próximo Mundial. En total dirigió 8 encuentros donde ganó 2, empató 2 y perdió 4.

Arturo Vidal picante contra Marcelo Gallardo

"Se preparó para ganar esta Copa, la final se la colocaron acá para ellos"



"El entrenador (por Gallardo) nos tuvo miedo"



"Demostramos mejor fútbol que ellos"



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/H34bIJ7O2B — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2024

Tras la eliminación frente a River, el chileno aseguró que el director técnico del Millonario, “nunca en su etapa en River había hecho cambios en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo y acá nos venimos a parar de igual a igual y demostramos mejor fútbol que ellos. Tuvimos la mala suerte de que nos concretaron, pero nos vamos muy fortalecidos de acá”.

“Yo creo que el análisis es bueno, después de tanto tiempo Colo-Colo llega a una instancia así y es muy importante. Pararse de igual a igual con un equipo que se armó para ganar esta Copa y los hicimos ver mal. Por un rato fuimos mucho mejor que ellos”, finalizó.