Las exóticas canilleras de Alejandro Garnacho que se hicieron virales

El futbolista del Manchester United y la Selección fue furor en las redes por un particular detalle de su canillera.

Mientras está a la espera de su participación en el nuevo partido de la selección argentina frente a Costa Rica, las imágenes del último partido de Alejandro Garnacho en el Manchester United se hicieron virales en las redes sociales en las últimas horas luego de que se filtrara un particular detalle sobre sus canilleras.

Es que Alejandro Garnacho se erigió como la gran figura en el partido entre el Manchester United y el Everton, celebrado en el emblemático estadio Old Trafford. En un duelo que culminó con un contundente marcador de 2-0 a favor de los Diablos Rojos, Garnacho no solo brilló en el campo, sino que también captó la atención de los aficionados por un particular detalle en su indumentaria.