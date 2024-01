Las explosivas declaraciones de Diego Junior sobre Maradona: "Lo mataron"

"Nosotros (por los descendientes de Pelusa) tenemos mucha fe en la justicia de Argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así . Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla . Algo se podría haber hecho", exclamó el exfutbolista en el marco de una entrevista con el ciclo "Verrisimo", que se emite a través del canal italiano Mediaset. Al mismo tiempo, el nacido en Nápoles señaló que llevó a cabo una promesa cuando se enteró del deceso del Pibe de Oro.

Diego Junior Maradona.webp El 10 reconoció a su hijo en agosto de 2016.

A su vez, se mostró arrepentido por no haber podido cumplir uno de los últimos deseos del campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986: "Él me dijo que quería conocer a mi hija. No he aceptado del todo su fallecimiento. No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado. En el momento en el que estaba mal estuve internado por COVID-19. y no pude ir a Argentina. Recibí un mensaje de un amigo español, pero no tenía idea de nada. Encendí la televisión y vi que todos hablaban de su muerte".