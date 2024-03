Las extrañas expulsiones de Fernando Rapallini a Banega y López Muñoz

Apenas Tomás Conechny metió el primer gol del partido, ante una protesta de los jugadores visitantes, Rapallini no dudó en sacarle la roja a Éver Banega, haciendo el gesto de agresión verbal. Hace tiempo que no se veía que un juez expulsara a un futbolista por una protesta de esta forma. De hecho, el propio árbitro después consoló al "10" de Newell's, que no entendía porqué lo habían echado.