¿Rapallini debió expulsar a Medina? Boca protagonizó otra polémica de la fecha

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1765504805936541710&partner=&hide_thread=false Cristian Medina llegó tarde ante Franco Pardo y le dio un planchazo Todo Unión reclamó la expulsión del volante de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FqOrqVfBsa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

El árbitro del partido, Fernando Rapallini, estaba al lado de la jugada. Sin dudarlo, le mostró la tarjeta amarilla. Desde el banco de suplentes del local estallaron, al igual que los futbolistas que se encontraban en el campo de juego. Nada hizo cambiar la decisión del juez y el VAR, donde se encontraba Yamil Possi, tampoco intervino para modificar su decisión.

Rapallini incluso tuvo un cruce con el entrenador de Unión Cristian "Killy" González, donde le reclamó por la amarilla a Medina luego de que sancionara con la misma tarjeta a un jugador de su equipo tras una infracción menor. El árbitro le explicó que lo que juzgó en aquella jugada fue la intención y por eso decidió no expulsar al jugador de Boca a pesar de la gravedad de la falta.

La Copa de la Liga Profesional y una fecha repleta de polémicas

Independiente y Barracas Centralse disputaron el liderazgo de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional e igualaron 2-2 en el estadio Tomás Adolfo Ducó en medio de un partido caliente, con polémicas y jugadas dudosas en las que el árbitro Pablo Dóvalo no recurrió al VAR ni tampoco la tecnología intervino en los momentos claves.

Ya se había señalado en los días previos que Dóvalo tenía antecedentes por haber favorecido a Barracas Central, lo que despertó quejas del Rojo por su designación. Las sospechas se ratificaron con lo sucedido en el campo.

"Es increíble lo que pasó. Toda la semana se habló del tema porque Dóvalo tiene una historia de favorecer a Barracas Central y resulta que viene a dirigir y te roba. Es una cosa de locos", dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa. "Se tiene que terminar esto, porque es una vergüenza. No pido que me favorezcan, pido que no me roben. No echaron al que metió el planchazo y sobre la hora no nos dieron un penal", dijo el DT.

El cruce entre Carlos Tevez y Pablo Toviggino

Tras este cruce que involucró al ex Boca y a Pablo Toviggino, dirigente de AFA que salió al cruce, el organismo del fútbol argentino convocó a todos los presidentes a una reunión en el predio de Ezeiza el próximo lunes a las 11 de la mañana. Si bien no trascendió el motivo de la misma, ocurrió justo después de este intercambio que escaló en las redes sociales.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!", había publicado el dirigente.

"Lo de Toviggino es personal, lo arreglamos en Twitter o donde él quiera. Lo arreglamos en la Justicia o donde él quiera", retrucó el entrenador en una conferencia de prensa el día de hoy. Lo cierto es que la polémica entre los árbitros y clubes está más caliente que nunca.