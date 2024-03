Independiente empató con un arbitraje escandaloso y Tevez estalló de furia

"Es increíble lo que pasó. Toda la semana se habló del tema porque Dóvalo tiene una historia de favorecer a Barracas Central y resulta que viene a dirigir y te roba. Es una cosa de locos", dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa. "Se tiene que terminar esto, porque es una vergüenza. No pido que me favorezcan, pido que no me roben. No echaron al que metió el planchazo y sobre la hora no nos dieron un penal", dijo el DT.