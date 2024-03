Las fuertes definiciones de Miguel Borja sobre la polémica con Esequiel Barco por el penal en Tucumán

Al mismo tiempo, el atacante mencionó el curioso gesto de Facundo Colidio, que tiró uno de los balones afuera en cuanto Borja estiró la mano para tomarlo y disparar el último penal: "Me pareció extraña esa situación. Al día siguiente fui y le pregunté por qué lo hizo. Me dijo que en ningún momento me vio a mí, que solo vio a Barco y cuando lo miró, dejó la pelota. Todos lo estaban matando y nunca me vio, estaba nublado. Son cosas que pasan y yo le creo a él porque nunca he tenido un problema con mis compañeros".

Varios cotejos después, en el picante clásico contra el cuadro comandado por Carlos Tevez que se disputó ayer, Borja comandó buena parte de las iniciativas ofensivas del conjunto de Núñez y hasta abrió el marcador con algo de fortuna tras un rebote. Aún así, Independiente empardó el duelo después de una linda jugada colectiva que culminó Gabriel Ávalos.