Las listas que se postularían para las elecciones en el club Cipolletti

Qué listas se postularían

En las últimas semanas, las posibles listas para las elecciones en Cipolletti han sido tema de conversación en la ciudad y en el ambiente deportivo de la región, a sabiendas del peso que tiene la institución en la zona tanto desde el fútbol con el Federal A como en otras disciplinas.

De momento, se ha pronunciado una sola lista bajo la figura de Lucas "el Tano" Mancini, que estaría acompañado por Marcelo Bastías. Con respecto a plataforma con miembros de la actual subcomisión de futbol que tendrían como candidato a presidente a Norberto "Beto" Ramirez, quien encabeza la subcomisión actual que se hizo cargo del fútbol en agosto, luego de las amenazas que sufriera la presidenta en su domicilio por parte de "la barra" y en medio de una severa crisis deportiva con el equipo peleando por no descender.

beto ramirez monica del rio.jpg Mónica del Río cederá su lugar y Beto Ramírez es el referente del grupo que se hizo cargo del Federal A. Foto: Archivo Anahí Cárdena

"Por ahora es una. Que yo sepa es solo la de ellos, no sé de otros. No tengo confirmado que la gente que está hoy en la subcomisión de fútbol vaya a presentarse, no lo se. Por ahí se presenta. Así que en caso de que no se presenten listas, deberemos organizar una nueva comisión directiva con la gente que está hoy”, aclaró al ser consultada Del Río.

El martes, a través de las redes sociales, trascendió la intención de la agrupación "15 de octubre" apoyando la candidatura de Beto Ramírez.

Cabe mencionar que para poder presentarse en las elecciones, los interesados deben cumplir con ciertas reglas que detalla el estatuto del club y que deben ser cotejadas por la Junta Electoral, que se constituye para ese fin. Ese uno es un detalle menor, teniendo en cuenta que no resulta sencillo armar una lista con socios que tengan los años necesarios para comandar los hilos de la institución rionegrina.

El mandato de la presidenta duraba hasta junio, pero sigue en funciones en el cargo hasta las próximas elecciones. Del Río asumió en 2023 luego de la salida de Roberto Rappazo Cesio, sobre el final de su gestión por problemas de salud. "Bachi" había tomado el mando a comienzos de ese mismo año luego de que al electo Pedro Gutiérrez le balearan la casa.