Violencia en el fútbol: amenazaron a la presidenta del Club Cipolletti

El relato de Del Río es escalofriante: "Fue el sábado a las 13 a plena luz del día. Estaba en la puerta de mi casa, para subirme a la camioneta e ir al club a pagar el colectivo, porque que ya se iban los jugadores a la una y media. Cuando abro la puerta me encuentro con un chico vestido de Cipolletti. Sale mi perra, lo empieza a ladrar y yo la agarro, me dice 'Mónica, tome el sobre', era una bolsita de nylon. 'A mí me dieron esto para que se lo entregue a usted, me pagaron 10 lucas, pero yo no tengo nada que ver'. Y bueno, me quedé con la bolsita con seis balas".