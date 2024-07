Las miradas de Gustavo López y Marcelo Benedetto, en exclusiva desde Estados Unidos

"Creo que si Argentina juega más o menos dentro de su nivel, tiene que ganar. Es el favorito, el candidato, respetando siempre lo que hizo Canadá hasta acá, es un equipo que corre mucho y que físicamente está más ligero que nosotros. Eso Scaloni lo entiende, lo sabe, no venimos jugando bien y por eso los cambios.

Creo que ganamos el Mundial por eso. Los que entraron -MacAllister, Enzo Fernández y Julián Álvarez- le dieron una dinámica al equipo que no tenía en el primer partido y medio, entre Arabia Saudita y el primer tiempo de México. A partir de los cambios el equipo tuvo otro funcionamiento y hoy creo que estamos más lentos que en el Mundial porque llega con lo justo Enzo Fernández, Messi está entre algodones, Di María ya se retira. Pero bueno, creo que en condiciones normales tendríamos que ganar.

Ellos (Canadá) se juegan todo, por supuesto, pero en ese sentido noto que el equipo (Argentina) tiene hambre todavía, y eso es lo que me hace pensar que podemos llegar a la final.

Hay jugadores que no saben lo que es perder, prácticamente. Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fermández, MacAllister y Julián Álvarez son cinco chicos que en la selección deben tener una o dos derrotas, es increíble.

Sin conocerlo, el árbitro (Piero Maza, de Chile) no me gusta. Pero nos dirigió en la Finalíssima con Italia, en el Maracaná contra Brasil en las Eliminatorias. Son antecedentes positivos, esperemos que funcione todo bien. Si uno tiene que hilar fino, no tiene que pasar nada raro. Hasta le conviene a la Conmebol que Argentina pase a la final porque es el equipo que vende todas las entradas y agota todo.

Creo que Messi no se retira. Va a seguir un poquito más, sobre todo si ganamos. Pero, como dijo el hermano el otro día, está escribiendo sus últimas historias.

Él necesitaba ganar para que sea completa (en la selección). Le debe mucho al Dibu Martínez, a los chicos que entraron en la final para ser un equipo que intentaba al que consiguió todo".

Marcelo Benedetto, en exclusiva con LM

"Es difícil, con mucha de concentración, sin subestimar y creo que el equipo siempre para estos momentos tiene experiencias. Creo que Messi va a ser titular, recuperado y al margen de eso hay un equipo que lo rescata siempre".

"Más allá de la formación, el equipo tiene identidad. La virtud de jugar siempre este tipo de partidos de una forma".

"Son partidos de 90 minutos, hay que tener cuidado porque es una instancia en la que no te podés equivocar. Respecto del partido de la fase de grupos, Canadá le llegó a Argentina, pero creo que esto va a ser otra cosa".