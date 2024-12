Las perlitas de la despedida de Del Potro: la aparición de Sabatini y Dulko, los jueguitos con Djokovic y el triunfo entre lágrimas

La jornada comenzó con el arribo de los deportistas al court, justo después de que Sebastián Báez y Francisco Comesaña dieran el puntapié inicial: el campeón del US Open en 2009 se ganó los aplausos en reconocimiento a su extraordinaria carrera y, durante las presentaciones, el ganador de la Copa Davis estuvo acompañado por Gabriela Sabatini, otra de las referentes de la disciplina a nivel nacional. En ese momento, el ex número 3 del mundo no pudo evitar romper en llanto.