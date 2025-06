Las promesas que deberán cumplir los jugadores de Platense por salir campeones

Desde los propios protagonistas del plantel hasta reconocidos hinchas, las promesas se convirtieron en uno de los temas del momento en las redes sociales y en los medios. Entre las más comentadas estuvo la de Franco Zapiola, quien se animó a comprometer su piel: “Algún tatuaje me hago. Con la fecha, con un calamarcito, algo me hago, llevamos un tatuador a la cancha”. El volante fue uno de los tantos que se dejó llevar por la emoción antes de la final, y su idea de llevar a un tatuador al estadio encontró eco en varios de sus compañeros.

Embed ¡PLATENSE CAMPEÓN...A CUMPLIR LAS PROMESAS!



El Calamar consiguió su PRIMER título de Primera División, esto prometieron algunos de los jugadores de cara a la final



@candeciocan

@camicorrales10 pic.twitter.com/cVAuyrywYb — Diario Olé (@DiarioOle) June 1, 2025

Las promesas de los jugadores por si salía campeón Platense

Vicente Taborda, por su parte, dudó un poco antes de definir su propia penitencia, pero terminó admitiendo: “Yo creo que me haría algo en el pelo, me tiño el pelo, algo de eso, de gris”. Y si de transformaciones capilares se trata, Ignacio Schor no se quedó atrás: ante la posibilidad de consagrarse campeón, no dudó en aceptar el reto. “O sea, si tengo que hacer esa promesa, la hago, sí”, lanzó el delantero cuando le preguntaron si se animaba a raparse.