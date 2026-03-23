Las tremendas chicanas de Argentinos Juniors a Platense tras ganarle el clásico

El bicho gastó al Calamar en las redes sociales con explosivos posteos que se volvieron virales.

La cancha de Argentinos Juniors explotó al ver que Alan Lescano , su '10', cambiaba por gol el penal a los 59 minutos de la segunda etapa para que el bicho se quede con el clásico ante Platense. No solo la hinchada fueron quienes mostraron su fervor por la victoria sino que también lo dejaron en claro horas más tarde en las redes sociales.

"Le ganamos a un equipo que e stá más pendiente de nuestra historia que de la suya ", escribió en uno de sus posteos mostrando los títulos en su haber. Más tarde sumaron: "Los chicos juegan con piedras, nosotros a la pelota", en referencia al cántico donde se menciona a "los de Saavedra" como "tira piedras".

En otro posteo, donde se los ve a los jugadores cantando con la hinchada, escribió: "Like si saliste campeón de América o si nunca te fuiste a la B Metro. Nadie sabrá por qué diste like",

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2035921722197541238&partner=&hide_thread=false #AAAJ Le ganamos a un equipo que está más pendiente de nuestra historia, que de la suya. pic.twitter.com/NYy5xAnZHs — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 23, 2026

A la mañana siguiente a la victoria, en las redes del bicho volvieron a acelerar: "235 equipos jugaron la Copa Libertadores de América. Solo 27 la ganaron", chicanearon debido a la primera clasificación del equipo mientras que Argentinos la ganó en 1985.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2035951660757905567&partner=&hide_thread=false #AAAJ Likea si saliste campeón de América o si nunca te fuiste a la B Metro. Nadie sabrá por qué le diste like. pic.twitter.com/6AXa5YaVIu — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 23, 2026

Rompió el silencio: Alan Lescano reveló los motivos por los que no llegó a Boca

Alan Lescano rompió el silencio ante la prensa luego de los rumores que lo vincularon con Boca, en una operación que quería enfrentar el presidente Juan Román Riquelme con Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniores para quedarse con sus servicio. Sin embargo, con un corto tiempo para negociar, las negociaciones se cayeron.

Este domingo tras la victoria ante Platense en el clásico, el jugador se refirió sobre el pase que no pudo ser: "Se habló mucho del tema si me iba a Boca o no, creo que por demás", dijo y agregó en su relato: "Tuve ganas de salir a hablar porque hubo comentarios de que yo había arreglado mi parte y faltaba entre los clubes y no fue así".

Entre sus declaraciones, el jugador que anotó el tanto de la victoria sumó: "Es verdad que preguntaron y se comunicaron con mi representante, pero es mentira que había arreglado mi contrato. Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035919209528516625&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE LESCANO! Argentinos gana el Clásico en la ÚLTIMA JUGADA del partido



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Para cerrar dijo sobre la consulta: "Sabía que iba a ser difícil que se diera, pero la cabeza al jugador le gira a mil sobre si Boca va a poner la plata o no... son momentos complicados y un poco incómodos. Lo tomaba con tranquilidad, pero giraba eso en mi cabeza".