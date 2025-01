Lautaro Martínez metió un golazo en la Supercopa Italiana, pero Inter perdió una final increíble

No alcanzó con la gran definición del Toro

Martínez tuvo del otro lado a uno de los rivales favoritos de su carrera, al que le ganó la mayoría de las veces que lo enfrentó. Se trata del Milan, al que le marcó y contra el que brilló en reiteradas oportunidades.

Este lunes no fue la excepción y le sirvió al Toro para volver al gol con una definición excepcional que parecía abrir el camino para una nueva consagración del equipo que dirige Simone Inzaghi.

Martínez recibió sobre la derecha del ataque, enganchó para su pierna supuestamente menos hábil y definió perfecto al primer palo. Fue en la última del primer tiempo, un momento clave del encuentro.

Teniendo en cuenta que Taremi aumentó la cuenta en el segundo tiempo, Inter tenía todo el escenario a favor.

Sin embargo, el último campeón de Italia no supo cerrar el partido y los cambios ofensivos del Milan surtieron efecto. Fue clave el ingreso de Rafael Leão, que le cambió la cara por completo a su equipo.

El descuento de Theo Hernández de tiro libre le dio vida al Milan, que con un desborde del mismo lateral francés llegó al empate. Leao metió una gran pelota a la espalda de los defensores y el centro de Theo derivó en Cristian Pulisic, que definió cruzado de zurda para igualar las acciones.

Pero todavía faltaba más. Dumfries se perdió el triunfo en una pelota parada en la que anticipó a su marcador pero el toque de zurda se le fue por arriba y en la situación siguiente, Milan se llevó la Supercopa.

Pulisic encontró a Leao con otro pase muy bueno y el portugués le sirvió el gol a Tammy Abraham, que convirtió el 3 a 2 en el área chica.

Las declaraciones de Lautaro

Antes del encuentro decisivo de la Supercopa, el bahiense reflexionó acerca de su sequía de cara al gol. "Descansé poco, no hice la preparación que quería en pretemporada porque no había tiempo. Me siento diferente, ya he vivido momentos así, pero en mi opinión éste es el peor. Estoy recuperando la forma y estoy tranquilo incluso sin marcar", comentó.

Y agregó: "Me fijo poco en las estadísticas. El gol es importante, pero lo es más que gane el Inter. Yo tengo que trabajar para el equipo y estoy contento de que estemos haciendo un gran trabajo. Cuando no marco siempre intento contribuir al equipo de otras maneras y, en mi opinión, lo estoy haciendo".