Lautaro Martínez protagonista de un escándalo en el Inter

Y agregó con vehemencia: "Como el año del Mundial, que me rompí el tobillo, pero mientras los demás se preparaban para hacer un gran Mundial, yo siempre estaba en el campo y no me perdí ni un solo entrenamiento hasta la final de la Champions. Siempre recordá esto antes de recordarme quién me paga”. La respuesta no pasó desapercibida y fue ampliamente aplaudida por otros hinchas del Inter, que salieron en defensa del capitán y celebraron su compromiso con el equipo, además de burlarse del fanático que hizo el comentario crítico.

El gran momento que vive Lautaro Martínez

Este intercambio en redes llega en un momento en que Martínez está en una excelente forma tanto con el Inter como con la Selección Argentina. Tras una breve sequía goleadora al inicio de la temporada, el "Toro" rápidamente recuperó su nivel. En los 15 partidos que lleva jugados con el Inter en la presente campaña, Lautaro ha marcado seis goles y ha sumado cuatro asistencias. Sus anotaciones incluyen cinco goles en la Serie A, donde ha sido decisivo ante equipos como Udinese, Roma, Empoli y Venezia, y un gol en la Champions League, en el choque contra el Estrella Roja de Serbia.

Por otro lado, en la Selección Argentina, Lautaro ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni. En lo que va de 2024, el delantero ha acumulado 10 goles en 15 encuentros, incluyendo amistosos, la Copa América y partidos de Eliminatorias. Esta racha de goles y asistencias lo consolida como uno de los delanteros más en forma de la Albiceleste y un gran referente en el ataque.