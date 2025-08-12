Le descontaron parte del sueldo por reiteradas expulsiones y, como se enojó, le rescindieron el contrato

Su desempeño futbolístico era positivo, pero los problemas disciplinarios del futbolista llevaron a la inédita decisión del club que lo había contratado.

En la tarde de este martes, un club importante del ascenso argentino informó que había tomado una decisión inédita con un futbolista. Se trata de Defensores de Belgrano , que milita en la Primera Nacional. La institución del barrio de Núñez primero había resuelto descontarle una parte del sueldo, pero después comunicó que el jugador en cuestión ya no forma parte de la institución.

Se trata del delantero Facundo Pons , de 29 años, quien desde su llegada había rendido en el Dragón, donde disputó 16 encuentros con siete tantos, una suma que lo puso en el lote de arriba en la tabla de goleadores.

Sin embargo, además de algunos problemas físicos, vio la roja contra Mitre de Santiago del Estero (partido que su equipo ganó) y ante Talleres de Remedios de Escalada (caída 2-0).

Esta última expulsión fue determinante para que la directiva resolviera tomar cartas en el asunto y descontarle parte del sueldo.

Luego de conocer la sanción económica por parte del club, el futbolista discutió con los dirigentes y entre ambas partes decidieron ponerle fin al contrato que terminaba en diciembre de este año.

El comunicado del Dragón

"El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual".

Defensores está en el puesto 13 de la zona B de la Primera Nacional. Está 15 puntos por encima de la zona de descenso, pero a 10 de los puestos de clasificación al reducido.

Para tener una referencia, suma 4 unidades más que Colón de Santa Fe, de pésima campaña.

En sus filas, el Dragón tiene a Emiliano Vecchio, exjugador de Central y Racing entre otros. El arquero es Alejandro Medina, el último guardameta que tuvo Arsenal en sus años en primera división.

Si termina hoy, la final es Madryn-Gimnasia de Mendoza

Dos equipos que jugaron muchos años en el Federal A son los que hoy dominan las zonas de la Primera Nacional. En la zona B, el Lobo de Mendoza le lleva dos puntos (49 a 47) al Gimnasia jujeño.

Del otro lado, la zona A lo tiene a Deportivo Madryn (46) por encima de Atlanta (43). El Bohemio estuvo arriba hasta hace un par de fechas, cuando el conjunto chubutense, dirigido por el Tano Gracián, lo superó.

Restan ocho fechas para resolver a los finalistas por el primer ascenso, quiénes van al Reducido por el segundo boleto y cuáles son los cuatro equipos que descienden.