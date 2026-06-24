Le dieron el alta al padre de Lionel Messi: las confirmaciones sobre la salud de Jorge

En medio de los rumores de los últimos días, trascendió que Jorge Messi ya regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

Mientras se encuentra jugando el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Messi recibió una muy buena noticia en el plano personal. Su padre Jorge recibió el alta médica tras varios días de internación, en medio de un complejo cuadro de salud . De hecho, según los trascendidos, ya regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

La novedad, que fue confirmada por el periodista Ángel de Brito y por la agencia Noticias Argentinas , llega luego de que su entorno familiar debiera salir a aclarar la situación que cobró relevancia a nivel internacional.

Durante su gran debut ante Argelia , marcando un hat-trick , el propio crack argentino dejó en claro que algo no estaba bien en su círculo íntimo. En pleno partido y luego de marcar el 1-0, el delantero pareció quebrarse , soltó unas lágrimas y siguió jugando. Después del triunfo, al ser consultado por la prensa, contó en parte lo que estaba viviendo.

jorge messi Lionel Messi, junto a su padre Jorge.

“La verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien", explicó con tono serio.

Las palabras de Messi generaron un sinfín de especulaciones. A raíz de esto, el periodista Eduardo Feinmann reveló que su padre Jorge, de 68 años, enfrentaba problemas de salud, sin especificar cuáles. La información molestó a la familia del 10, que hasta ese momento mantenía el tema en reserva.

La “fake news” que generó indignación

En medio de la ola de rumores, Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta por anunciar falsamente la muerte de Jorge Messi. "No quiero dar una mala noticia... Pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con tono jocoso desde su programa El show del verano, que comparte con Marley en Luzu TV. "Pero fue de golpe... ¿Qué pasó? ¿Qué data hay? ¡En el medio del Mundial!", añadió, dejando en claro su desconcierto sobre el tema, y sin tener noción del impacto de la supuesta noticia.

Minutos después, al ver la repercusión de sus dichos, explicó que no estaba confirmada la información. "Hay un montón de rumores en todos lados, están escribiendo en Twitter… No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”, dijo. Y sumó: “Ojalá que no sea… Me lo tiraron por acá (el auricular) pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”.

Florencia peña luzu Florencia Peña, al momento de dar la falsa noticia sobre el padre de Messi en Luzu TV.

La situación generó el enojo de Nicolas Occhiato, dueño de Luzu TV y cercano a la familia Messi, quien publicó un comunicado prometiendo “una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”. Finalmente, Florencia Peña pidió disculpas, pero terminó siendo removida del canal de streaming.

El duro comunicado de la familia Messi

Apenas unas horas después de la “fake news” de Florencia Peña, la familia Messi sacó un duro comunicado desmintiendo la noticia y expresando su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

En el texto, el entorno del 10 confirmó que su padre “atraviesa una situación de salud”. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, añadió, sin dar más precisiones.

Embed El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

Ante las “versiones, rumores y especulaciones”, precisó que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

Por último, el comunicado pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad", y solicitó "que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso". "La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", cierra la publicación, que agradece "las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas”.