Le dieron por ganada la serie a Deportivo Rincón y jugará la final por el ascenso

Lo sucedido en Comodoro fue una vergüenza y el fallo del Tribunal resulta lo más apropiado para castigar a una institución que permitió y alentó este comportamiento de los hinchas, de acuerdo por lo dicho y denunciado por los dirigentes de Rincón.

Tras ganar en la ida 2 a 0, en Rincón, el León empezó a denunciar las amenazas de muerte que estaban recibiendo. Además, criticaron la actitud “violenta” de los hermanos Barrientos durante la ida y pidieron “calma”. Pablo es el presidente del club y Hugo, el director técnico.

Uno de los Barrientos, Pablo, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, había pedido que el Tribunal les diera la oportunidad “de definirlo en la cancha y no en el escritorio”. Algo que no tenia nada de justo y no se cumplió.

La final Patagónica del Regional Amateur estaba 2 a 0 para el León tras la victoria en la ida, que ya había sido caliente. Rincón llegó el sábado a Comodoro, le prestaron la cancha municipal y desde ahí se escucharon petardos y bombas de estruendo. Pasó lo mismo a las 2 y a las 4 de la mañana.

“Lo tomamos como el folklore del fútbol, pero a todo esto ya había amenazas a los jugadores por sus redes sociales. Creíamos que eran solo amenazas, pero se estaba generando un clima medio raro”, explicó Ariel Moyano, uno de los fundadores del club e integrante de la delegación que viajó.

En la previa al encuentro, se supo que el local no permitiría que ningún medio transmitiría el partido, incluso uno que es oriundo de Comodoro Rivadavia y que acompañó toda la campaña. “Se empezaron a vivir momentos tensos, desde afuera del hotel nos hacían señas que nos iban a matar”, indicó Moyano.

Según explicó el exjugador, la cancha tiene una entrada por la que se puede ingresar sin chocar con los hinchas. “Pero ellos te hacen bajar por una escalera y un pasillo donde hay siete u ocho policías conteniendo a 200 forajidos".