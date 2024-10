Leandro Brey reveló a qué arquero intentó imitar cuando empezó a atajar en Boca

Brey aprovechó el momento para hablar de sus inicios y de quién lo inspiró a convertirse en arquero, y no fue una de las grandes figuras internacionales ni los porteros históricos de Boca, sino Guido Herrera, el capitán de Talleres.

Brey mostró su capacidad de recuperación mental, ya que un error en una salida permitió el empate de Gimnasia, obligando a definir el duelo desde los doce pasos. No obstante, en la tanda de penales se adueñó de la situación y, con gran destreza, salvó cuatro de los cinco tiros que le ejecutaron. Al preguntarle sobre el proceso de preparación, destacó el apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros en el arco, como Sergio Romero y Javier García, con quienes analizó a cada uno de los posibles pateadores del rival. “Estudiamos mucho con el preparador de arqueros, Cristian Muñoz, y también me ayudaron Chiquito (Romero) y Javi (García), quienes siempre me aconsejan que esté tranquilo y disfrute”, comentó.

BRey 2.jpg Leandro Brey

Leandro Brey explicó cómo se preparó para los penales

Este dato no pasó desapercibido entre los fanáticos, pues Herrera ha sido vinculado en más de una ocasión como un posible refuerzo para el Xeneize. Aunque por ahora es solo un rumor, Brey aprovechó el encuentro anterior para compartir unas palabras con su ídolo y expresar su admiración.

Finalmente, Leandro Brey reflexionó sobre lo que significa representar a Boca en un puesto tan crucial como el arco. “Es día a día. Hay que trabajar, disfrutar de la oportunidad y seguir adelante. El primer penal fue el más difícil, estaba muy esquinado, pero los habíamos estudiado, así que todo salió bien por suerte”, dijo, evidenciando la tranquilidad con la que asume la presión de estar bajo los tres palos de uno de los clubes más exigentes de Argentina.