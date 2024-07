Leandro Paredes arremetió contra el chileno que amenazó a Ángel Di María

En ese contexto, el ex jugador chileno Nicolás Peric hizo un comentario cargado de mala leche sobre la iniciativa argentina para homenajear a Angelito. “Sería una falta de respeto. A mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse”, lanzó el ex arquero en LaMetro FM de su país, cosa que no cayó nada bien y Leandro Paredes salió rápidamente a bancar a su compañero y responderle al trasandino.