Leandro Paredes contó cómo "educaron" a Garnacho cuando llegó a la Selección

El delantero de 20 años, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, protagonizó recientemente un festejo que generó risas y bromas en el seno del equipo albiceleste. Leandro Paredes, mediocampista de Roma, reveló en DSports: "Un poquito en joda se lo dijimos, lo cargamos. Es muy tímido y no contesta. Pobre, lo volvimos loco. Habla también de lo que es el grupo, de alguna manera tratamos que ellos se sientan parte y estén cómodos. Aunque en este caso se puso muy nervioso y no podía hablar".

"Como dijo él, creo que es su ídolo, lo siguió mucho siempre y juega bastante parecido. Así que es normal, no pasa nada", aclaró Paredes, agregando con humor: "Obviamente cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco porque está el nuestro".

El gran momento de Alejandro Garnacho

Mientras Garnacho consolida su lugar en la Albiceleste, el equipo argentino se prepara para nuevos desafíos, manteniendo el espíritu competitivo y la camaradería que caracterizan al grupo.

A pesar de las bromas, Garnacho ha demostrado su compromiso con la Selección, eligiendo representar a la Albiceleste a pesar de tener la posibilidad de jugar para España. Tras participar en amistosos ante Australia e Indonesia, así como en el enfrentamiento contra Bolivia por las Eliminatorias, el joven delantero quedó definitivamente blindado con la camiseta argentina.

Además, el deseo de regresar a Boca Juniors afloró en las declaraciones de Leandro Paredes, quien expresó: "Voy a vivir en Roma cuando me retire, pero yo a Boca voy a volver. Eso lo tengo claro desde el primer día que me fui. Me quedé con las ganas de jugar mucho tiempo en ese club. En algún momento voy a volver. Después, cuando termine mi carrera decidiré donde vivir".