Leandro Paredes eligió a los mejores DT de su carrera: ¿puso a Scaloni en su top?

Lionel Scaloni es el mejor entrenador para Leandro Paredes

El volante central que fue uno de los nombres puestos durante la incursión del seleccionado en la Copa América y en las Eliminatorias a Qatar, pero que luego durante el mundial perdió un poco su lugar, se animó a contar su top de entrenadores de su carrera.

Respecto al DT de la Selección Argentina, Paredes expresó: "Scaloni tiene todo lo que me gusta como entrenador, te deja las cosas muy fáciles, es muy cercano al jugador, te dice las cosas en la cara cuando te toca jugar y cuando no te toca jugar, no se esconde nunca. Hemos logrado cosas muy importantes, me ha hecho jugar más de 50 partidos, lo pongo sin dudas en el primer puesto”.

Luego, siguiendo en su top de los mejores entrenadores que tuvo en su carrera contó: “El otro entrenador que para mí fue espectacular, fue Tuchel cuando lo tuve en el Paris. Para mí es un entrenador muy bueno", dijo Paredes sobre los técnicos más importantes que tuvo y elogió a José Mourinho y Mauricio Pochettino.