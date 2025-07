Leandro Paredes lanzó una dura autocrítica tras su primer partido en Boca

Tras su re debut el mediocampista campeón del mundo se mostró contento pero lanzó una autocrítica: " La verdad me siento mejor de lo que esperaba después de unas largas vacaciones, de entrenar poco con el plantel, me senti muy bien, cómodo. Ojalá pueda seguir mejorando para dar una mano".

Para cerrar dijo sobre sus sensaciones: "Uno no se da cuenta lo que esta viviendo, trato de disfrutar mucho, me dan mucho cariño, volver a Boca para mi es espectacular, sentí también el cariño de colegas de Unión que me han deseado suerte y me dijeron gracias por todo, son cosas raras que me pasan pero ojalá pueda disfrutarlo",

Miguel Russo no se cayó nada y contó cómo va a terminar con el problema del Changuito Zeballos

Miguel Ángel Russo no le esquivó a la conferencia de prensa tras el empate de Boca ante Unión en La Bombonera en medio del descontento por el resultado que dejó una imagen preocupante para el hincha que hace tiempo no encuentra un rendimiento sostenido y positivo del equipo. Entre el análisis de lo sucedido en el campo de juego, que fue escenario del regreso del campeón del mundo Leandro Paredes, el entrenador se refirió a la situación del extremo Exequiel Zeballos.

Hay quienes dicen que el jugador de tan solo 23 años surgido de la cantera del club sería considerado como una tercera opción para el DT estando por detrás de Braian Aguirre y Lucas Janson. Es por eso que en los últimos días se despertó un leve rumor sobre la posibilidad de que salga cedido a otro club para que empiece a tomar rodaje ya que en el xeneize no está teniendo lo suficiente y cuando le tocó ingresar tampoco fue descollante.

Ante la pregunta de los periodistas reunidos en la sala de prensa, Russo se refirió a los motivos por los cuales no concentró al Changuito para el duelo: “Todos se equivocan. En algún momento vamos a hablar pero estoy esperando yo el tiempo para hacerlo. Lo puse yo en Primera División y lo conozco bien. Muchas cosas que se dicen son tonterías”.

La palabra de Miguel Ángel Russo sobre la actualidad del delantero de Boca



Otras declaraciones

Sobre el tanto recibido: “En lo defensivo, no me gustó el gol. Cabeceó muy solo. Me duelen los errores defensivos y son los que hoy marcan la diferencia. Hay que solucionarlo”.

Sobre la ausencia de Paredes en el 11 titular: “Paredes no jugó de entrada porque viene de vacaciones y lo vamos llevando de a poco. Queremos que sea titular permanente”.