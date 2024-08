Leandro Wagner: el Gaucho que es referente de Cipolletti y ahora papá por segunda vez

El grupo con el que comparte el día a día le acercó a la familia un presente apenas nació la segunda hija del Gaucho. “Agradecerle ahora públicamente a todos por ese gesto, va más allá de lo que me dieron, yo valoro el gesto. Acá se ve el grupo humano que tenemos y a pesar de todas las cosas que hemos pasado, hay cosas lindas, así que yo lo quiero recalcar”, agradeció al equipo.

leandro wagner hijo 2.jpg

En una semana llena de emociones para él y su familia, Leandro no dejó de lado el enfrentamiento ante Huracán del próximo fin de semana. “Esperando poder sumar este fin de semana, y darle una alegría a la gente, que se lo merece, que viene a apoyar y que está atrás de nosotros", sostuvo.

El domingo, el Albinegro recibe al equipo mendocino a las 15:30 con el objetivo de sumar y defender los puntos que tiene en la tabla. "A pesar de que hemos sumado, todavía estamos en deuda con nosotros mismos y con la gente que nos está acompañando”, admitió Wagner.

El Gaucho, referente en distintas campañas

Wagner fue titular en la última buena campaña Cipolletti con Gustavo Raggio a la cabeza en 2021 y hoy vive otra realidad con el Albinegro. “Si uno entra a comparar va a encontrar un montón de detalles, como lo vengo hablando con varios de los chicos, son momentos. En ese momento se dieron los resultados, se hizo una buena temporada, llegamos a esa instancia y hoy nos toca estar peleando cosas distintas”, analizó.

Luego de su salida a Sansinena, volvió en 2023 cuando Cipo también tuvo irregularidades en un proceso que mejoró con Bonjour. “En 2023 hubo también un momento difícil, pero las cosas sucedieron así. Si se vuelve a la pretemporada, eran otras las expectativas y hoy nos toca estar en zona de Reválida peleando para estar arriba, para poder sacar adelante este equipo”, agregó.

El Gaucho siempre se mostró agradecido con la institución, a gusto en Cipo y sufriendo cuando las cosas no van bien. "Al hincha decirle que siga acompañando, que nosotros vamos a dejar el cien en cada partido y poder darle una alegría que se la merece, porque viene, nos apoya a pesar de todas las cosas que han pasado”, sostuvo.

El contexto económico sumado al presente futbolístico pudo haber restado gente en La Visera. Sin embargo, los de siempre no dejan de ir al reducto de la calle O'Higgins. "El hincha sigue viniendo. Entonces, agradecerle, con el momento difícil que está pasando el país, ver gente en la cancha, la verdad que para el jugador es algo emocionante. Para mí lo es, se del esfuerzo que se hace cada día para pagar una entrada”, sumó.

wagner entrenamiento cipo.jpg Wagner en el entrenamiento del jueves en La Visera. Foto: Anahí Cárdena

Se viene un partido fundamental contra Huracán Las Heras

Este domingo, Cipo será local de Huracán Las Heras desde las 15:30. Leandro es uno de los caudillos que tiene el Albinegro en sus filas. “Tuve una lesión con Villa Mitre que me llevó varios días, a pesar de que pude estar con Germinal. Habíamos llegado al margen de amarillas en algunos compañeros, quise estar, me infiltré y después tuve mis consecuencias. Tuve que parar porque el tobillo se me inflamaba cuando entrenaba”, repasó a LM.

Faltaban tres fechas para cerrar la fase regular cuando sufrió la lesión. Ya en la Reválida ocupó un lugar en el banco hasta que Gabriel Nasta se volcó por él por la banda izquierda. “Hoy me siento bien, me pude recuperar, estoy fortaleciendo todavía. Contento de estar adentro, aportando para el equipo. Me volvió a tocar en una posición que me gusta, estando un poco más en ataque”, aseguró.

Cada vez que se forman los planteles los jugadores por puestos suelen ser dos. Es el caso del lateral izquierdo, dónde el Gaucho y Matías Kucich son los que compiten para ser titulares, aunque ahora juegan ambos por el cambio de esquema. "Tenemos buena relación con Mati (Kucich), desde el día que llegó supimos que iba a ser una competencia sana. Para eso está el técnico, para elegir, nosotros teníamos que entrenar y dar lo mejor en la semana, hoy nos toca compartir dentro del equipo. Es uno de los jugadores que ni bien llegó, supe que nos podía dar mucho”, comentó.

“Hoy le toca en una posición, como vi en una nota, que le es cómoda, es un gran jugador y hoy me toca estar con él. Es uno de los chicos con los que más hablamos, en mi posición por lo menos, me acompaña y un poco me guía, porque es el que está atrás mío. El fin de semana hicimos una buena dupla, esperamos sostenerla en estos partidos”, dijo elogiando a su compañero.

En los últimos encuentros, Wagner tuvo más proyección en ataque, posicionado abierto por la banda. “Ya había jugado en esa posición, quizás no de volante, lo había hecho de stopper en la posición de Mati (Kucich). Hoy me toca en una posición donde se corre un poco más , porque la banda ya es completa y hay jugadores más en el medio, pero es un juego que me gusta”, contó.

Con el habitual 4-4-2, el gaucho tuvo un rol más defensivo, hoy con el 3-5-2 disfruta de pasar al ataque. “En defensa tenés que posicionarte también, ayudar y colaborar en ataque, para poder llegar al gol. Eso me gusta, poder colaborar con los chicos, estar en ataque junto a los delanteros, poder centrar y estar más cerca del arco”, explicó.

A propósito del nuevo sistema, con el que Cipo ha conseguido una seguidilla de empates, el Gaucho se muestra conforme. “Creo que en el correr de los partidos el equipo fue mejorando el sistema, por ahí cambiarlo de un momento para el otro, costó. El último partido hicimos lo que nos pidió el DT poder llegar, asistir, así que bueno, el domingo tenemos otra gran prueba para demostrarlo", finalizó.