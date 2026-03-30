Liga Federal de básquet: Club Plottier ya es revelación y se viene otro partidazo

El equipo de Sergio Bellandi se cargó a Pacífico como visitante. Además, el Rojo ganó un partido durísimo en Roca y sigue arriba.

Club Plottier y otra victoria que lo posiciona como escolta de los líderes. Fotos: Claudio Espinoza

Con la victoria del sábado por la noche, Club Plottier se ratifica como el equipo revelación en la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet . Pese a ser uno de los recién ascendidos, con la misma base va de menor a mayor y el último triunfo sobre Club Pacífico así lo evidencia.

Fue 76 a 72 para los dirigidos por Sergio Bellandi, que corrieron de atrás casi todo el partido, pero se mantuvieron siempre con chances. Del otro lado, los de Maxi Rubio llegaron a ganar por doble dígito, pero no supieron cerrarlo y se quedaron sin gol en el final.

Exequiel Sánchez (17 y 6 rebotes), Matías Stanic (13 y 8 rebotes) y Gustavo Maranguello (12 y 10 rebotes) fueron los destacados del local. Entre la buena defensa rival y los errores propios, no gravitaron de la misma forma en el cierre.

Leandro Tapia (17 puntos), Ángelo Sasso (15) y Joaquín Morandini (14 y 10 rebotes) volvieron a encabezar la ofensiva del equipo de Bellandi, que igualmente repartió más el goleo que en otras ocasiones.

club plottier pacífico basquet liga federal (2) Plottier le permitió a Pacífico apenas 11 puntos en el último cuarto.

Una bomba de Gabriel Spinaci a falta de un minuto fue determinante para revertir el marcador en favor de la visita.

Los últimos minutos demostraron las realidades de ambos, con un equipo que sigue creciendo en confianza y ya tiene récord positivo (3-2) y el campeón del último Pre Federal que no encuentra el rumbo y está 1-4.

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Independiente es puntero junto a Pérfora y Centro Español

Trabajó, defendió y en el final tuvo a un David Oviedo decisivo. El Rojo venció 78 a 71 a Deportivo Roca en el polideportivo Gimena Padín luego de un desarrollo de partido muy parejo.

Una bomba del "Cusita" a poco del cierre del partido resultó fundamental para el triunfo logrado por el equipo de Andrés García, el cuarto en igual cantidad de presentaciones.

Joaquín Marcón (20 puntos y 7 rebotes) y Drazen Sinigoj (12 y 6) acompañaron desde el goleo y los rebotes en momentos complicados. Oviedo resultó la figura con 26 unidades y la mencionada conversión.

Hubo mucho enojo en los locales con el arbitraje de la dupla Gustavo Carrasco-Ángel Carrillo, luego de algunos fallos discutidos en el último cuarto.

tabla liga federal basquet

Cómo sigue la Conferencia Sur

Este martes, Centro Español visitará a Pérfora en Plaza Huincul, en un duelo entre dos que tienen récord 4-0 y donde caerá un invicto. Comienza a las 21 en el Oscar "Piti" Claris.

El miércoles, Independiente (4-0) será local en La Caldera de Atlético Regina (1-3), a las 21.