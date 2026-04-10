Liga Nacional femenina: Biguá va por el golpe, Independiente por la hazaña

Los equipos neuquinos se presentan como visitante por el segundo punto de su respectivas series de playoffs.

Luego de iniciar su camino en los playoffs de la Liga Nacional femenina en el Ruca Che el domingo pasado, los equipos neuquinos viajan para jugar de visitante. Biguá intentará ganar para pasar de ronda ante Ferro , mientras que Independiente necesita primero evitar la barrida y luego ir por el batacazo ante El Talar .

El buen triunfo que lograron las dirigidas por Rubén Jaime las puso 1-0 arriba sobre Ferro. Agustina Jourdheuil, Javiera Campos, Agustina García y Maitena Merino son las principales destacadas en el conjunto neuquino y en ellas se fundamenta gran parte de la esperanza visitante

Florencia y Julia Fernández son las jugadoras más peligrosas de Ferro, que en el mítico Héctor Etchart buscarán igualar la serie para ir a un tercer y decisivo partido.

El duelo entre Ferro y Biguá comenzará a las 20: 30 del sábado y se podrá ver por la plataforma basquetpass.

ON - Basquet femenino Bigua vs Ferro (12) Omar Novoa

Por su parte, Independiente cayó por amplio margen con El Talar y necesita revertir totalmente su actuación para tener chances de meter un batacazo. En la fase regular ganaron algunos partidos de visitante, por lo que las dirigidas por Marcelo Remolina intentarán dejar todo en la cancha para obtener una victoria que les permita igualar la serie.

En caso de hacerlo, el tercer y decisivo cotejo también sería en cancha de El Talar.

La jugadora clave en las locales es la base Luciana Dellabarba, que fue figura en el Ruca Che.

El Talar y el Rojo tendrán su salto inicial a las 21:30 y también se podrá ver por basquetpass.