Lionel Messi brilló en su último partido en la Argentina: así fueron sus goles

Lionel Messi se despide de la Albiceleste en Eliminatorias, ya que no volverá a jugar por los puntos en el país.

La Selección Argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Mas Monumental, fue un verdadero monólogo por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes controlaron el desarrollo del juego en todo momento.

Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla. La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Así fue el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela

Lionel Messi fue protagonista desde el inicio. Ya en su ingreso al campo de juego, la emoción se hizo presente. Recorrió el túnel con una sonrisa, pero al pisar el césped y recibir una ovación ensordecedora, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se tocó el pecho, intentó calmarse y permaneció conmovido durante varios minutos, hasta que logró enfocarse en la entrada en calor.

En el himno, Messi estuvo acompañado por sus tres hijos y apenas pudo cantar. Se contuvo a medias, completamente embargado por la emoción. Mientras tanto, Antonela observaba la escena desde la platea, visiblemente tocada por el momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963747974804021427&partner=&hide_thread=false ¡EL HIMNO NACINAL ARGENTINO! pic.twitter.com/TKVvrny2Yp — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025

La Albiceleste mantuvo el dominio del balón durante el inicio del partido, mientras que Venezuela esperó para salir de contra. La primera situación clara llegó en los pies de Franco Mastantuono, donde terminó rematando Julián Álvarez y el arquero voló para sacarla.

A los 39 minutos del primer tiempo, la Araña tuvo un gesto único con Messi: quedó solo para rematar frente al arquero y asistió a la Pulga para que convierta el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963758561265058220&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio



39' PT | ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

A los 75', Messi metió un pase filtrado para Nicolás González, que centró para el recién ingresado Lautaro Martínez para poner el 2 a 0 en la primera pelota que tocó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963772662410367393&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona



21' ST | ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2 — telefe (@telefe) September 5, 2025

Finalmente, para coronar una noche única y emocionante, Messi completó su doblete a los 79 minutos luego de un pase al medio de Thiago Almada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963774278169428058&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE LEO Y PALIZA DE LA SELECCIÓN!



A los 80', el Capitán puso el 3-0 ante #Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/f6AOMNgH1X — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

La frase retumbó como un eco incómodo entre los fanáticos: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue”, dijo el capitán de 38 años, visiblemente emocionado pero realista con respecto a lo que viene. “Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido”, aclaró, abriendo una pequeña ventana para la esperanza.

También explicó que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente: “Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”. El mensaje fue claro: la etapa final de su carrera será vivida con serenidad y sin forzar lo imposible.