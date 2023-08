Lionel Messi, Inter Miami y una clasificación increíble en los penales

Otra épica de Messi y compañía

Fue el primer partido de Tomás Avilés como titular en la defensa, luego de arribar proveniente de Racing. Además, Facundo Farías ingresó desde el banco de suplentes.

Como se preveía por tratarse del líder de la MLS, Cincinnati fue un rival complicado, que le jugó mucho a Inter en campo contrario. Ambos tuvieron aproximaciones, pero el local lastimó en la primera chance de gol. El argentino Luciano Acosta, surgido en Boca, fue para adelante desde tres cuartos de cancha y contó con la fortuna de dos rebotes favorables que terminaron dentro del arco rival.

Al toque, Messi asistió al paraguayo Diego Gómez, pero su remate fue rechazado con el pie por el arquero Alec Kann. De todas formas, Inter se vio muy confundido. Una muestra de ello fue la amonestación a Jordi Alba por juego brusco y las protestas de Sergio Busquets por supuestas faltas.

En la adversidad, algunos compañeros de Messi mostraron sus limitaciones. Fue el caso de Jean Motta y Leonardo Campana, que jugaron en lugar de Robert Taylor y Josef Martínez.

Además de hacer el gol, Acosta fue la figura del primer tiempo, porque cuidó la pelota, se asoció con sus compañeros le generó problemas constantemente al conjunto de Miami.

En el complemento, lejos de cambiar, el trámite se mantuvo. Iban 8 minutos del complemento cuando el colombiano Santiago Arias trepó por derecha y cedió atrás para Brandon Vazquez, que con un remate de media distancia venció fácil a Kann y aumentó la cuenta.

Inter Miami salió a vender cara la derrota y allí se dio el ingreso de Facundo Farías, que disputó sus primeros minutos con la casaca rosa. El exColón generó una infracción en la izquierda del ataque de su equipo y sobre los 23' llegó el centro de Messi en el tiro libre fue cabeceado al gol por Campana.

Con el envión del descuento, Inter fue por la remontada. Cincinnati tuvo varios contragolpes que no pudo aprovechar, luego de haber hecho un desgaste muy grande.

En medio de un trámite físico, con muchas infracciones, Messi tuvo escasas participaciones. El árbitro dio 8 minutos de adición y en el último de ellos apareció Lionel con un centro fantástico para otro frentazo de Campana e igualara las acciones.

Embed ¡GOL DEL INTER MIAMI! MINUTO 97, TREMENDO PASE DE MESSI Y CAMPANA PARA EL 2-2 ante CINCINNATI! pic.twitter.com/wVTHTJ5WPR — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

En el comienzo del suplementario, Cincinnati intentó hacer algo que no había buscado en toda la noche: salir jugando. Lo hizo mal e Inter sacó máximo provecho. El ingresado Benjamín Cremaschi asistió a Josef Martínez y el venezolano puso al frente por primera vez a su equipo en la noche con una sobria definición.

El cansancio se notó en los dos equipos. Mientras Messi pedía tranquilidad, Inter buscó hacer pasar los minutos para quedarse con la clasificación, pero a falta de siete minutos para el cierre del segundo suplementario, Cincinnati lo volvió a empatar. El japonés Yuya Kubo tomó un mal rechazo defensivo y venció la débil resistencia de Drake Callender.

Embed LO EMPATÓ CINCINNATI



Kubo y el 3-3 ante Inter Miami a los 113', en un partido repleto de goles por las semifinales de la #UsOpenCup. pic.twitter.com/n3F9xTkkSR — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

Entonces, Lionel y compañía tuvieron que esperar hasta los penales para buscar la clasificación, que finalmente se dio. El "10" convirtió el suyo, que fue el primero de Inter. Cremaschi aprovechó la atajada de Callender a Nick Hagglund y anotó el quinto para determinar el pase de su equipo a la final.

SÍNTESIS

Cincinnati: Alec Kann; Nick Hagglunu, Matthew Maizga, Ian Murphy; Santiago Arias, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal; Luciano Acosta; Aaron-Salem Boupendza y Brandon Vazquez. DT: Pat Noonan.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Diego Gómez, Sergio Busquets, Jean Mota; Lionel Messi y Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino.

Gol: PT 18 Acosta (C). ST 9 Vázquez (C), 23 Campana (I), 97' Campana (I). Sup: 3 Josef Martínez (I). Sup 2: 8, Yuya Kubo (C).

Estadio: Dr. DY Patil Stadium

Árbitro: J. Dickerson