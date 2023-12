¿Llega? Así está hoy Cavani después de la lesión que sufrió

Además, lo que también preocupa es la lesión que está atravesando el delantero uruguayo Edinson Cavani, sufrida en el encuentro ante Newell’s en La Bombonera por la Copa de la Liga Profesional. Actualmente, el equipo se encuentra con licencia luego de haber terminado una temporada negativa desde los resultados (perdió la final y no clasificó a la próxima Libertadores, eliminado en Copa Argentina, no clasificó a cuartos de la Copa LPF y actualmente no tiene técnico).