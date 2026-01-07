Llega la reserva de Argentinos Juniors para hacer la pretemporada y jugar amistosos en Cipolletti

El equipo que precede a la primera del Bicho arribará este jueves y estará jugando dos partidos en la zona.

Argentinos Juniors es uno de los clubes más icónicos de la historia y el presente del fútbol argentino . Es una escuela de cómo practicar el deporte más popular del país y del mundo y de cómo comportarse fuera de ella. Por eso, la relevancia de la visita de la reserva del Bicho a la región es destacable y será en las próximas horas.

Este jueves estará llegando la delegación a Cipo y se albergará y entrenará en el predio del Club La Amistad. La pretemporada de seis días con doble turno en casi todas sus jornadas será un hecho significativo para la región, ya que los entrenamientos serán abiertos para el público.

También tendrá dos partidos amistosos contra la tercera de dos importantes representantes locales: en la tardenoche del sábado contra La Amistad y el segundo el lunes frente a Deportivo Roca .

reserva argentinos juniors partido

Ambos se disputarán en el predio del conjunto amigo, en la periferia cipoleña, y la entrada tendrá un costo de diez mil pesos.

Llegarán 30 jugadores más nueve personas del cuerpo técnico de la reserva del Bicho.

El aporte al fútbol regional

Con Simón Del Pino a la cabeza como director en Neuquen, Argentinos Juniors potencia su trabajo de divisiones formativas en la norpatagonia. "Este acuerdo se llega a partir de un trabajo sostenido, con mucha gestión y con una idea clara de crecimiento. Desde Argentinos Juniors Neuquén venimos hace tiempo desarrollando un proyecto serio, con bases formativas fuertes y una mirada federal, y eso hizo que el club confíe en venir al Alto Valle", dijo Del Pino a LMNeuquén.

Con el escudo del Bicho como respaldo, este trabajo de Simón y su gente le permite a muchos chicos mostrarse y competir en los diferentes equipos y eventos que se van generando en la zona, tanto de forma periódica como en el día a día. En este caso, el trabajo en conjunto con La Amistad es otra clara señal de eso.

"Agradezco a la Amistad por confiar en mi y en este proyecto. Para nosotros, como filial, genera un enorme orgullo y una gran responsabilidad. No solo acerca a Argentinos Juniors a la región, sino que también abre oportunidades reales para los chicos y los clubes del Valle, mostrando que desde el interior se puede trabajar de manera profesional y en red con una institución histórica del fútbol argentino", agregó.

Los partidos amistosos fueron anunciados en las redes sociales oficiales del club de La Paternal. La Reserva jugará este miércoles contra la primera que dirige Nico Diez y luego viajará hacia Neuquén y Cipolletti.