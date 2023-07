Llegó el gran día para Messi, que tendrá su debut en el Inter de Miami

Lionel jugará este viernes, desde las 21, contra Cruz Azul mexicano por la Copa de la Liga. Aún no se sabe si será titular o arrancará desde el banco. Televisa Apple TV.

¡Preparándose para el debut a puro jueguito! Leo Messi y Busquets se divierten con la pelota en el entrenamiento de Inter Miami a un día del debut ante Cruz Azul.



@LigaBBVAMX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2023

Lo que por el momento no está confirmado es si Lionel será titular o ingresará en el segundo tiempo. En cambio, lo que sí sería un hecho es que no jugaría los 90 minutos, para preservarlo físicamente y darle tiempo para que vaya sumando minutos de juego de a poco luego de sus vacaciones. Sin embargo, por como suele ser Messi respecto a jugar siempre y no querer salir, está la posibilidad de que salga a la cancha desde el arranque y permanezca en el campo de juego los 90 minutos.

"LEO ESTÁ SIN UNA MOCHILA INMENSA QUE TENÍA"



El Tata Martino se refirió a cómo se encuentra Leo Messi en la actualidad y qué significa volver a dirigir al mejor del mundo.



#ESPNF90 | @ESPNFutbolArg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 20, 2023

Para ver este partido y el resto de la MLS, habrá que tener la suscripción a Apple TV, que tiene los derechos por 10 años de los partidos de los equipos norteamericanos tanto en la MLS como en la Leagues Cup, el torneo por el que hoy jugará Inter contra Cruz Azul.

El costo de suscripción es de 15 dólares por mes o 49 por toda la temporada (más los impuestos que se aplican sobre las compras con moneda extranjera para quienes adquieran el paquete con su tarjeta de crédito argentina).