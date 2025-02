Lo compró por seis millones y terminó pagando más de nueve: la historia del pase más escandaloso de la historia de Independiente

“Sabemos que sin la inmensa movilización de todos ustedes no hubiéramos podido cumplir este objetivo. Pero también quiero contarles que durante este tiempo hemos generado fuentes de nuevos recursos con los que logramos afrontar gran parte de esta deuda y otras deudas que asfixiaban al club”, dijo el mandatario en un video publicado en las redes del club, sobre la deuda por el jugador que jugó 13 meses en la institución y se marchó por los conflictos salariales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1890475155521974496&partner=&hide_thread=false Mensaje del Presidente, Néstor Grindetti, sobre el pago total de la deuda con el América de México.



A todos los socios, socias, hinchas y simpatizantes de #Independiente: Muchas gracias.



Seguimos mirando al futuro. Siempre para adelante. pic.twitter.com/jIX0g2eSOI — C. A. Independiente (@Independiente) February 14, 2025

Para cerrar, agregó: "Corresponde reconocer y agradecer al Grupo Pachuca porque juntos hemos logrado revertir la mala relación que había entre las instituciones en el momento que llegamos. Veníamos de una situación muy complicada, con muchos compromisos por delante y muy poca credibilidad. Pudimos revertirlo y este año comenzó con nuevas aspiraciones. Revalorizamos nuestro plantel profesional y volvimos a las competencias internacionales. Estamos ejecutando obras y planificamos muchas más para este año. Todo esto sin comprometer la economía del club. No vamos a volver al lugar donde estaba Independiente el día que llegamos”

Más allá de haber saldado la deuda por Domínguez, todavía quedan algunas saldar deudas por negociaciones en las que el Rojo no pudo cumplir.

Se saca la chapa: según el DT de Independiente, quiénes son los tres candidatos a salir campeón

En ese sentido, Julio Vaccari, no reconoció a Independiente como tal y se animó a mencionar los tres equipos que si considera dignos de ese mote: “El fútbol argentino tiene solo tres candidatos: Boca, River y Estudiantes. Son los únicos que pueden salir al mercado y comprar al futbolista que quieran. No hay nada que agregar, juegan a otra liga. Vos podés comprar por dos pesos y ellos por cien millones. Ellos se auto ponen el título de candidatos, que deben salir campeones. Independiente no “, afirmó el DT sin vueltas.