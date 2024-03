Locura en ESPN: así rompieron Vignolo y Ruggeri un huevo gigante de Pascuas

Try Ruggeri.jpg

Luego de que Ruggeri caiga en el suelo y vuele para celebrar el momento, Vignolo se sumó al panelista y celebró el momento. Después de esto, compartieron el alimento con el equipo.

No es la primera locura que realiza en el contexto de esta fecha, sino que, años anteriores, también lo hizo de forma particular y fue el encargado de romperlo. Cuando corría el 2019, Ruggeri recordó sus años en el fútbol profesional y rompió el huevo con un fuerte cabezazo tras un pase. Dos años más tarde, intento hacer un pase de cabeza, pero no tuvo éxito.

Oscar Ruggeri reveló la causa por la que dejó de ser hincha de Boca y se pasó a River

Jugadores que pasaron por Boca Juniors y River Plate, hay muchos, sin embargo, no son tantos lo que surgieron de las inferiores de uno de ellos, jugaron años allí, y luego pasaron directamente al clásico rival. Uno de esos casos es el de Oscar Ruggeri, que tuvo una mala salida del Xeneize y hoy está ligado sentimentalmente al Millo.

El ex zaguero central le tocó vivir unos años complejos en el club de la Ribera, tanto desde lo deportivo como en lo institucional y económico, por lo que tomó la decisión, junto en aquel entonces con otro referente como lo era Ricardo Gareca, de salir de Boca, pero no a cualquier lugar, sino directamente a River, el archirrival.

Ruggeri 2.jpg

El cabezón, histórico futbolista de la Selección Argentina, con la cual se consagró campeón del mundo en 1986, y que debutó en Primera en 1980 jugando para Boca, y ahora encendió la polémica en las últimas horas al revelar algunos detalles de cómo fue su llegada al equipo de Núñez, club del cual hoy se considera fanático, y siempre que puede, acompaña y elogia a sus dirigentes.

Oscar Ruggeri habló de su salida de Boca y sus sentimientos hacia River

El actual panelista de ESPN, donde es uno de los que acompaña los mediodías y las siestas al Pollo Vignolo en ESPN F90, pasó como invitado en un ciclo de entrevistas del canal de YouTube de La Página Millonaria, donde charló con Nicolás Distasio y contó como fueron aquellos momentos polémicos en su carrera.

En primer lugar, el Cabezón se refirió al duro momento que atravesaba el Xeneize por aquellos años: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”.

Con respecto a su estadía en el Millonario, donde jugó desde 1985 hasta 1988, continuó: “Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”.

Ruggeri 2.jpg

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, cerró.

Ruggeri vistió la camiseta con la banda roja, donde se consagró en el Campeonato de Primera División 85/86, la Copa Libertadores 86, la Intercontinental 86 y la Interamericana 87.