Los arqueros, piezas fundamentales para Deportivo Rincón y Cipolletti de cara los playoffs

Por el lado del León, volvió a tener a Criado en el arco en la fecha 17 de la etapa regular. Desde allí completó el calendario en Rawson y en la Reválida alcanzó los 10 partidos con dos goles recibidos . En su debut ante Villa Mitre, el "1" recibió un solo gol. “Volví a atajar en las últimas dos fechas de la zona del campeonato, con Villa Mitre y después con Germinal, que era la última fecha. De ahí para adelante no me habían hecho goles hasta Huracán Las Heras. Así que bien, es algo lindo para mí, porque venía también sin jugar, entonces es algo muy lindo y espero seguir así”, repasó Jonathan.

El líder de la Zona A de la Reválida culminó con solo una derrota en la reciente etapa del Federal. “ Ayuda mucho el equipo, la defensa, que también están bien. Sin ellos no podríamos haber tenido estos resultados de mantener el arco en cero en varios partidos”, agregó el "1" del León.

Por el lado de Abaurre, a los defensores que tenía en el plantel sumó a dos grandes refuerzos como Martín Aruga en la banda izquierda y a Jonathan Chacón en la zaga central, contando también en su línea de cuatro con Carlos Estévez y Ariel Páez. "Por suerte venimos hace varios años jugando con (Nicolás) Di Bello, con Carlos, con Ariel Páez también. Ahora no le está tocando a Agustín Ortega, pero casi siempre la misma defensa en los últimos años. Con la llegada de Martín y Jonathan, también es mucho más fácil, se han adaptado a lo que veníamos haciendo hace muchos años”, recalcó Criado sobre el trabajo de los defensores.

Cipo sabe bancar los partidos atrás

Crespo ha tenido otro gran año en el Albinegro con atajadas destacadas. “Somos uno de los equipos que menos goles ha recibido, dicen que somos un equipo duro al cual le cuesta entrarle, que nos defendemos bien entre todo el equipo”, sostuvo Facundo a LMNeuquén.

Cipolletti finalizó cuarto en la Reválida y mejoró respecto a la primera parte del año con una defensa que siempre estuvo a tono, más allá de que con Gabriel Nasta cambiaron la disposición táctica. “No veníamos acostumbrados a jugar de esta manera, se ve que metió mano el técnico nuevo, Gabriel, y bueno, nos fue bien a todos. Tanto a mí, como la fecha pasada a Alex que le tocó atajar y lo hizo de muy buena manera. Con respecto a los defensores, creo que también, que se sienten muy cómodos y se ve reflejado en las estadísticas”, comentó Crespo.

facundo crespo entrena.JPG

El entrenador modificó el esquema y dispuso una línea de tres en el fondo con los mismos actores: Yago Piro, Manuel Berra y Matías Kucich. Adelantó a Matías Carrera y Leandro Wagner a la mitad de la cancha, jugadores que demostraron y expresaron comodidad con el sistema, algo que el "1" también observa y celebra. “Afectó para bien y se siente a veces de mi parte, creo que en los últimos partidos no he tenido mucho trabajo a comparación de otros anteriores en los cuales me ha tocado tener más trabajo. Así que creo que los defensores son algo fundamental para mí como para el equipo hay que seguir así”, analizó Crespo.

Rincón y Cipo ya tienen hora y árbitros

El Consejo Federal informó los detalles para el comienzo de los playoffs por el segundo ascenso este domingo. Marcos Liuzzi será el árbitro de la ida entre Deportivo Rincón y Defensores de Villa Ramallo desde las 15. Media hora más tarde, Fernando Marcos estará encargado de controlar las acciones entre Cipolletti y Sol de América de Formosa.