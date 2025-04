Los desopilantes memes por el look del DT de Barcelona de Ecuador ante River

Era sabido que el DT de Barcelona de Ecuador tiene una forma muy particular y única de vestirse. Su visita a River por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores no fue la excepción y no pasó desapercibido en las redes sociales. Los memes estuvieron a la orden del día, en una noche que no tuvo gente por la sanción de la Conmebol al Monumental y tampoco goles por la falta de efectividad del Millo.