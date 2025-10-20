Los dos penales que no le dieron a Tigre contra Barracas Central

Tanto el árbitro Jorge Baliño como Héctor Paletta en el VAR decidieron que no hubo infracción en ninguno de los dos casos.

Una vez más, el arbitraje queda bajo la lupa. Tigre se vio perjudicado por la tarea de Jorge Baliño en el empate 2 a 2 con Barracas Central, en la continuidad de la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional en su versión Clausura. Tanto el juez principal como Héctor Paletta , desde el VAR, cometieron dos errores graves.

Otra vez, el club cuyo estadio lleva el nombre del presidente de AFA, Claudio Tapia, sumó puntos importantes en la pelea para entrar a los ocho que clasifican a los cruces y también para la Copa Libertadores del año que viene.

La primera jugada se dio en el inicio del encuentro, con el marcador igualado sin goles y cuando todavía ambos equipos estaban con once. Ignacio Russo fue camiseteado dentro del área por Kevin Jappert , pero el equipo arbitral determinó que no había pasado nada.

"Yo creo que es penal", declaró el hijo de Miguelo después del partido.

Todo Tigre pidió penal por una sujeción a Russo



pic.twitter.com/MqnTeuFVAT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2025

A través del VAR, durante la etapa inicial, Baliño expulsó a Elías Cabrera por una dura falta.

De todas formas, en el complemento, llegarían más polémicas. El Matador pidió infracción dentro del área rival en una situación similar.

Ya con el triunfo parcial de Barracas, Jonathan Rak quiso rechazar e impactó sobre la zona de las canilleras de Soto. Las repeticiones de la transmisión no fueron las mejores, pero quedó claro que el defensor falla en el despeje y se lleva puesto al rival.

Las dos acciones polémicas tuvieron un factor común. Baliño no vio nada y desde el Var Paletta tampoco lo llamó. El juego se reanudó rápidamente.

Embed Soy el único que vio penal en esta jugada de Tigre contra Barracas que no pasaron en ningún lado?



pic.twitter.com/kmma3iQoX9 — Mateo Aymard (@Mateoaymard) October 20, 2025

Tigre llegaría al empate parcial con un gol de Russo, pero al toque el ingresado Gonzalo Morales volvió a poner en ventaja a la visita.

Parecía que el triunfo sería del club que preside Matías Tapia y donde el capitán es su hermano Iván, pero llegó algo de justicia divina sobre el final.

Un centro pasado encontró al ingresado Sebastián Medina que venció la floja resistencia de Marcos Ledesma y estableció el 2 a 2 definitivo cuando iban 48' del segundo tiempo.

Riestra, otro imbatible del poder

Deportivo Riestra se impuso por 1 a 0 a Instituto con el gol de Jonathan Herrera, a los tres minutos de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo del Bajo Flores se mantiene en la primera posición de la zona B, con 27 unidades, mientras que Instituto cayó al décimo lugar, con 15 puntos.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos, con día y horario a confirmar.

El único gol de la noche llegó a los tres minutos del complemento, con un desborde y centro atrás por izquierda del delantero Alexander Díaz, para que Jonathan Herrera aparezca por el primer palo y empuje al gol.

¡EL SULTÁN MARCA EL PRIMERO DEL MALEVO! Herrera pone el 1-0 de Riestra ante Instituto en el arranque del ST.



pic.twitter.com/GTaMFb7yI2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2025

Riestra se perdió el segundo a los 33', cuando el delantero Nicolás Benegas habilitó al Antony Alonso, quien tardó en controlar, esquivó al arquero rival y definió, aunque el mediocampista Jhon Córdoba cubrió el arco y desvió cerca de la línea.

La última llegada fue para la visita, a los cuatro minutos de descuento, con un control y remate lejano del mediocampista Stefano Moreyra, que se fue desviado por el poste derecho del arquero Ignacio Arce.