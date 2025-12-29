Los insólitos "chistes" de la cuenta oficial del Deportivo Madryn por el Día de los Inocentes

El club chubutense realizó publicaciones muy curiosas el domingo que resultaron ser un chascarrillo para las redes.

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes y generalmente aparecen noticias falsas que buscan hacer caer a los usuarios en las redes sociales. Así lo hizo la cuenta del Deportivo Madryn, club que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino.

El mismo club que supo enfrentar a Cipo, Independiente de Neuquén y Deportivo Roca en el Federal A, y que también tuvo muchas ayudas arbitrales para subir de categoría.

Este año, Madryn perdió dos finales por el ascenso a primera. Una contra Gimnasia de Mendoza en cancha de Platense por penales y otra con Estudiantes de Río Cuarto, en la definición del Reducido que se jugó con formato de ida y vuelta.

Los "chistes" en la cuenta del aurinegro chubutense

Este domingo, aprovechando la fecha, la cuenta de Deportivo Madryn hizo dos publicaciones con jugadores experimentados y con pasado en Boca que, supuestamente, serían refuerzos para la próxima temporada.

Uno fue Wanchope Ábila y el otro Pol Fernández. Para el delantero, adjuntaron una foto de él junto a la pregunta "Todo bien, Ramón?", mientras que para el volante hicieron lo propio con la inscripción "Estás listo, Pol?".

capturas pol wanchope madryn

Las novedades recorrieron rápidamente las redes sociales y no fueron pocos los portales que se hicieron eco de las supuestas novedades del mercado de pases.

Esas publicaciones fueron al mediodía del domingo, mientras que por la tarde quedaron desmentidas. "Gente alguna casa de frenos que esté abierta hoy domingo 28 de diciembre? Mi amigo se comió dos curvas", publicaron en la misma cuenta de X.