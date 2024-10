Los mejores memes del partido de la Selección frente a Venezuela: "Bajo el agua"

La Selección Argentina empató 1 a 1 ante Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un partido que estuvo marcado por el mal estado del campo de juego en el Estadio Monumental de Maturín. La lluvia que cayó en Monagas dejó al terreno de juego cubierto de charcos, lo que obligó a postergar el inicio del encuentro durante 30 minutos. A pesar de los esfuerzos por drenar el agua, la cancha no logró recuperarse completamente, y esto afectó el desarrollo del juego. Y por supuesto, los memes no tardaron tanto en llegar.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se mostró visiblemente molesto por la situación en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico hizo hincapié en que el encuentro no debería haberse jugado debido al estado del campo de juego y reveló detalles de su conversación con el árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera. Según Scaloni, el árbitro le había asegurado que si la pelota no rodaba, detendría el partido. Sin embargo, la decisión final fue continua.

Los mejores memes del partido entre la Selección Argentina y Venezuela

El técnico argentino también cuestionó la decisión de no posponer el partido para el día siguiente, sugiriendo que hubiera sido una mejor opción para asegurar un espectáculo más acorde a lo que se espera de dos selecciones de primer nivel: "La lectura hay una sola: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Las condiciones, sobre todo para el espectáculo... No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar", agregó Scaloni.

Mientras tanto, en las redes sociales, el retraso del inicio y las imágenes del balón deteniéndose en los charcos generaron una ola de memes y reacciones que rápidamente se viralizaron. Los usuarios no tardaron en ironizar sobre la situación, compartiendo imágenes y comentarios humorísticos que reflejaban la frustración y el desconcierto de ver a un equipo acostumbrado a brillar, lidiando con un campo en pésimas condiciones.