Los mejores memes que dejó Lionel Messi tras los golazos para el Inter Miami

El rosarino no sólo fue el protagonista dentro del campo de juego, sino también en las redes sociales.

Como suele pasar, la actuación de Messi no solo causó furor entre los hinchas que estaban en el estadio, sino que también generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los elogios no se hicieron esperar, con mensajes que lo calificaban como el "GOAT" y "el mejor de la historia". Por lo que una vez terminado el partido, las redes sociales no tardaron en llenarse de memes celebratorios sobre su actuación.