Los memes futboleros que dejaron las PASO: de River y Boca a Milei y Bullrich

A pesar de que no hubo fecha del fútbol argentino, los hinchas no desaprovecharon la chance de poder burlarse de su eterno rival.

Debido a que todavía falta una semana para que vuelva el fútbol argentino, y teniendo en cuenta que este domingo se dieron las PASO, muchos pensaron que los hinchas argentinos tendrían un domingo tranquilo en las redes sociales, ya que no había ninguna competencia nacional que permitiera comentar y bromear sobre un partido. Sin embargo, como suele pasar cada domingo, los memes futboleros llenaron las redes sociales, aunque todos estuvieron apuntados a las elecciones para presidente.

Y los que se lucieron fueron los hinchas de Boca, que viene de tener una semana de ensueño, no solo por la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino también por la eliminación de River del mismo torneo un día anterior. Es por eso, que los juegos de palabras entre los “cuartos” de final y los “cuartos” para votar se repitieron una y otra vez, haciendo alusión que los hinchas del Millonario no podrían votar en estas elecciones.

Sin embargo, esos no fueron los únicos memes que se hicieron contra los hinchas de River, uno de los tuits que más popularidad alcanzó fue uno que tenía una captura de pantalla de la candidata por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich quejándose por que las computadoras con las que se votaban en Capital Federal no funcionaban de todo bien. Bajo el textual de la candidata que decía “Falló la máquina”, un usuario muy ingenioso agregó: “Demichelis en octavos”, haciendo referencia a que el técnico de River podría haber dicho esa frase.

Alguien sabe porque en los cuartos no hay boletas de river? pic.twitter.com/odggQR2Amu

Embed Demichelis en octavos pic.twitter.com/ylPoHaVSpy — bigote (@Exbigote_) August 13, 2023

El técnico del Millonario también la ligó, con un formato de meme que se ha hecho muy popular en los últimos meses. Es que debido a las profundas entrevistas que estuvo dando Martín Demichelis para muchos medios (en donde habla no solo de fútbol sino también del país y en donde hace muchas referencias a su paso por Alemania), se hizo normal en twitter que se inventen declaraciones del DT, burlándose de él. Es por eso que junto a una imagen del técnico un usuario agregó: "’Decidí no votar porque el cuarto oscuro estaba iluminado. Me gustaría vivir en un país con reglas claras’, Martín Demichelis en @todonoticias".

Embed "Decidí no votar porque el cuarto oscuro estaba iluminado. Me gustaría vivir en un país con reglas claras".



Martín Demichelis en @todonoticias pic.twitter.com/cCRSQd22Zq — Dani la comprensión (@unhilo) August 13, 2023