Los memes más divertidos que dejó el 2-1 de River sobre Inter en la Libertadores

Incluso la cuenta oficial de twitter de River se sumó al juego y compartió una foto del puntano celebrando el gol junto al texto: “Poesia”. Pero claro, Martín Demichelis también fue uno de los celebrados, incluso con un meme en donde aparece su cara editada con Photoshop y la frase: “¿La calle derrota?, no, ni idea mostro, me mataste no soy de por acá”.