Los Pumas, lejos de la hazaña: categórica victoria de Nueva Zelanda en las semis del Mundial

El equipo argentino no hizo pie contra los All Blacks, en París, por el duelo de semifinales del Mundial de rugby. Los Pumas jugarán el partido por el tercer puesto.

Los Pumas tenían la ilusión de dar el batacazo, pero quedaron muy lejos de la hazaña. La selección argentina de rugby masculino fue claramente superada por Nueva Zelanda en las semifinales del Mundial de rugby que se disputa en Francia. El equipo de Michael Cheika cae ante los históricos All Blacks por 44 a 6, en un duelo que casi no tuvo equivalencias.

Pero Nueva Zelanda no tardó en recuperarse. Cuando obtuvo la posesión, fue mucho más vertical para atacar el ingoal rival y así llego el primer try de Will Jordan para dar vuelta el resultado.

En las últimas 22 yardas, Argentina falló. La defensa de los All Blacks lo obligó a pases demasiado laterales y el juego colectivo de pases no fue fructífero. Del otro lado pasó todo lo contrario. Llegando a los 16' del primer tiempo. el conjunto vestido de negro se hizo imposible de frenar y en un ataque de izquierda a derecha llegó a su segundo try de la mano de Jordie Barrett.

La gran diferencia entre ambos estuvo en los metros finales, donde los All Blacks marcaron tres tries contra ninguno de su rival en la etapa inicial. Argentina se acercó con otro penal de Boffelli, pero incluso esa acción era una chance clara de sumar de siete para Los Pumas y no se dio por la buena defensa e inteligencia rival y la mala gestión albiceleste.

Del otro lado, al penal anotado por Richie Mo’unga, se sumó el doblete de Jordie Barrett, que aumentó la cuenta.

La distancia en el marcador no fue más grande al cabo del primer tiempo porque Nueva Zelanda falló las conversiones. De todas formas, luego del descanso, los neozelandeses tardaron apenas un minuto y medio en anotar. Una mala recepción argentina tras la patada rival, terminó en un line. El scrum de los All Blacks se hizo incontenible para Los Pumas y Aaron Smith se escapó de varias marcas para marcar un gran try.

Argentina intentó avanzar en sus posesiones. Pero entre la prolijidad de los vestidos de negro para defender y las imprecisiones para manejar los ataques que podían ser prometedores, Los Pumas se quedaron con las manos vacías. En defensa, el equipo sudamericano hizo un esfuerzo estoico para contener los ataques rivales, pero no hubo remedio para la potencia de los atacantes oceánicos.

La historia quedó sentenciada rápidamente en el complemento cuando Shannon Frizell estableció un nuevo try a los 8' del segundo tiempo.

Nueva Zelanda fue constante y contundente. Siguió atacando y estableciendo diferencias físicas y tácticas en lo individual y lo colectivo. Ganó la mayoría de los duelos, fue más firme en las formaciones fijas y lo holgado del marcador le dio la tranquilidad para seguir estirando la distancia. Así fue que llegó un nuevo try de la mano de Will Jordan, el segundo de su cuenta personal.

La supremacía que quedó evidenciada a lo largo de los 80 minutos tuvo su último martillazo con otra llegada al ingoal de Will Jordan, el goleador de la noche en el Stade de France. Esa acción comenzó en un line en campo propio, tuvo una sucesión de pases a gran velocidad y la corrida del wing, que se fue a pura velocidad.

Fue 44 a 6 para los All Blacks, en una demostración de rugby.

SÍNTESIS

Los Pumas (Argentina): Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. DT: Michael Cheika.

Los All Blacks (Nueva Zelanda): Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo'unga; Tele'a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett. DT: Ian Foster.

Árbitros: Angus Gardner (Australia). Asistentes: Nic Berry (Australia) y Karl Dickson (Inglaterra). Árbitro TMO: Ben Whitehouse (Gales).

Estadio: Stade de France, de Saint Denis.