Los Pumas no pudieron ganarle a Inglaterra en el debut

Antes de la anotación de la Albiceleste, los británicos sufrieron la expulsión de Tom Curry , quien golpeó de forma antirreglamentaria a Juan Cruz Mallía , a los 3 minutos del partido. A pesar del beneficio, Los Pumas no pudieron aprovecharlo.

Inglaterra se repuso al instante y la ventaja de Argentina duró poco. George Ford fue la gran figura, luego de anotar todos los puntos para su selección. El apertura convirtió 18 gracias a seis penales a los 10m., 46m., 54m., 59m., 66m. y 75m. y los 9 restantes mediante tres drops a los 27m., 31m. y 37m.

El partido se encaminaba a terminar 27 – 3, de no ser por el try que anotó Rodrigo Bruni y convirtió Boffelli sobre el final del duelo, para sumar otros 7 puntos y no quedar tan por detrás en el marcador.

nfCjxhlFu_1300x655__2.jpg Los Pumas integran el Grupo D junto a Inglaterra, Japón, Chile y Samoa.

Los próximos desafíos para Los Pumas e Inglaterra

Los Pumas ahora tendrán la tarea de reponerse. Solamente dos selecciones por cada grupo tendrán la dicha de avanzar a cuartos de final, por lo que sumar una victoria será de vital importancia. Volverán a jugar ante Samoa, por la segunda jornada del grupo D, el próximo viernes 22 de septiembre a las 12.45 en el Stade Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne.

Por su parte, el seleccionado europeo buscará acercarse a la clasificación cuando enfrente a Japón, el domingo 17 de septiembre desde las 16.00 en el Stade de Niza.